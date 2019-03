Juani, madre de María Jesús Ruiz, da una lección a Antonio Tejado y lo deja en ridículo

La recta final de Gran Hermano Dúo está dejando algunos de los momentos más tensos que se recuerdan en un reality en Telecinco. Quedan dos semanas para que uno de los concursantes se alce con la victoria y la convivencia tanto dentro de la casa de Guadalix de la Sierra como en el plató cada día es más dura y la rivalidad entre los familiares no deja de crecer.

Este jueves se volvió a repasar la gran bronca que tuvo lugar el día anterior en Límite 24 horas entre María Jesús Ruiz contra Kiko Rivera e Irene Rosales en la que acusaron a la ex miss España de estar haciendo "un personaje" para victimizarse utilizando temas muy peligrosos como el "machismo y el acoso". Juani, la madre de la modelo, rompió a llorar tras ver el enfrentamiento: "Está sola y se tiene que desahogar", dijo haciendo referencia al gusto de su hija por hablar mal de sus compañeros en el confesionario. "Irene va de monjita", aseguró. Jordi González recordó que esa misma noche se cumplían 15 años de la coronación como Miss España, algo que Antonio Tejado volvió a utilizar para increpar a su antigua amiga e intentar enfadar a su madre sin éxito.

Finalmente, Juani terminó contestando al ex de Chayo Mohedano sin hablar con él directamente: "Yo con el señor Tejado no tengo nada de lo que hablar. La gente que hace sufrir a un hijo que yo he parido no existe para mí", contestó. "Bueno, pero es que yo sí tengo cosas que decir aunque no me quieras escuchar", recriminó desafiante insistiendo una y otra vez en protagonizar un enfrentamiento llegando incluso a chistar a Juani. "A mi se me pueden achacar pocas cosas con respecto a María Jesús", continuó. Por el contrario, la madre de María Jesús se mantuvo en su sitio y no cayó en el juego del concursante. .

Las redes sociales alabaron la postura de la defensora de la ex miss España y definieron su actuación como "elegante", "maravillosa" y la calificaron como "una reina", con la que consiguió dejar en evidencia a Tejado.