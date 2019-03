El inédito e inesperado vídeo que provocó la expulsión de Sofía Suescun

Llegó el esperado desenlace de la insoportable relación de amor odio que han protagonizado Sofía Suescun y Alejandro Albalá desde su entrada en Guadalix de la Sierra. Un tira y afloja que se remonta casi un año, desde la entrada de la concursante a Supervivientes y que este jueves terminó de la peor manera. El programa propuso a la ex pareja realizar 'la curva de su relación', una versión alternativa a la habitual 'curva de la vida' y donde tuvieron que repasar los momentos más destacados de su relación.

Pese a todas las intervenciones, tanto de ellos como de sus respectivas madres, el programa emitió un inédito vídeo que terminó por dinamitar la relación entre ambos y que supuso la expulsión de la concursante. Hasta el momento de la emisión de las imágenes, el resultado de los votos era muy ajustado y la expulsión no estaba nada clara. En el vídeo, se podía ver a la concursante criticando duramente a su ex suegra, Paz Guerra, antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Unas imágenes que se grabaron como parte del casting previo a la convivencia: "La madre de Alejandro es muy mala. Nunca he conocido a una mujer tan mala. No he sabido nunca nada de ella. Veía que su hijo estaba feliz conmigo y no era capaz de llamarme o enviarme un simple mensaje", comenzaba diciendo Sofía. "Una vez que lo he dejado con él, se pasa. Yo no sé si con la edad que tiene me tiene algún tipo de envidia. Pero que se lo trate", continuó. Unas polémicas declaraciones que dañaron a Albalá que rompió a llorar amargamente.

"Solo con la mirada de bruja que tiene me echa para atrás. Pero que se centre en su hijo, en la mala educación que le ha dado. A diferencia de la buena educación que me ha dado a mí mi madre. Que se preocupe más por la educación de mierda que le ha dado, cuando en realidad le gustaría tener una hija como yo", concluía el vídeo.

Sofía intentó restar importancia a sus irrespetuosas palabras pero ante la insistencia de Jordi González, se vio obligada a recular: "No me siento nada cómoda viéndome así. Estaba yo en ese momento con mucha impotencia. Llevaba un mes con mucho odio hacia Alejandro y hacia su madre. Yo la he escuchado hablando con mucho desprecio hacia mí, y no me conoce. No venía a cuento. Yo tenía un cúmulo de paranoias pero no me gusta lo que veo ahí. Le pido disculpas a ella pero es lo que sentía en este momento", aseguró. Lejos de calmarse, sus palabras enfadaron aún más a Albalá que defendió a su madre con uñas y dientes: "Mi madre es una señora. Con su vida hecha. ¿De qué va a tener envidia a una niñata como esta? Si yo hubiera hecho lo que hizo ella en Supervivientes, ¿qué hubiera dicho su madre sobre mí?, gritó .

En el plató, Paz no pudo contener las lágrimas y sin querer entrar en más polémicas, comentó que "apenas conoce a Sofía" y que la ha visto en directo en contadas ocasiones. "Yo no voy a entrar con esta niña en todo esto. Nunca he hablado mal de ella en televisión. Los únicos enfrentamientos que he tenido han sido con su madre y ella ha sido mucho más agresiva que yo".

El momento finalmente concluyó con la segunda expulsión de Sofía Suescun en Gran Hermano Dúo. A pesar de sus esfuerzos por reconducir su concurso después de volver a entrar en la respesca, parece que su reinado como 'ganadora de realities' ha terminado y los espectadores ya no perdonan su cuestionable actitud.