'Supervivientes 2019' pierde a dos de sus fichajes más sonados

Malas noticias para la nueva edición de Supervivientes 2019. El casting ha perdido a dos de los fichajes que más iban a dar que hablar a lo largo de la nueva temporada. Entre los muchos nombres que ha empezado a sonar con fuerza, dos de ellos destacaron entre el resto. Por un lado, Cristina Pujol, nueva pareja de Kiko Matamoros tras su sonado divorcio de Makoke y por otro lado, Estela Grande, mujer de Diego Matamoros. Aunque ambas ya se encontraban ultimando sus fichajes, parece que finalmente ninguna de las dos viajarán a Honduras.

Cristina pierde una gran oportunidad para que los espectadores pudieran conocerla realmente. Tanto ella como su novio Kiko son dos de las de personas más buscadas por los medios en los últimos meses. Hasta el momento, solo hemos podido saber de ella en las portadas de Lecturas que ha protagonizado y algún que otro photocall. No obstante, tal y como ha sabido 'Lecturas', Cristina no estará en esta edición de Supervivientes. La pareja de Kiko Matamoros causará baja en el casting y no figurará entre los elegidos que habitarán los Cayos Cochinos dentro de pocas semanas. Un giro que hace que todo cambie en el panorama de la isla.

El programa tampoco contará con la presencia de Estela Grande, que ya sonó con fuerza para entrar con su marido Diego Matamoros a Gran hermano Dúo. Según confirma el digital, parece que la nuera de Kiko Matamoros tampoco cogerá el avión para trasladarse hasta Honduras. Estela no formará parte del casting, según ha podido averiguar 'Lecturas' en exclusiva.