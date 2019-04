Inés Ballester, "a gritos" en los pasillos de TVE

Después de la injusta cancelación de Amigas y conocidas, programa de TVE que cosechaba una audiencia bastante aceptable, la periodista Inés Ballester se ha convertido en el nuevo rostro de las tardes de Telemadrid con Está pasando, un magacín informativo en el que se tratan temas de actualidad política y social.

La comunicadora explicó que la cadena pública decidió programar una tertulia política en la franja de Amigas y conocidas para hacer competencia a Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo en La Sexta. "Me dijeron que querían recuperar la tertulia política, que se había perdido y necesitaban ese espacio. Estamos en año electoral y no querían que Antonio García Ferreras tuviera el monopolio del debate político. Pero, cuando uno quiere hacer lo mismo que el de enfrente, es muy difícil que tenga éxito. Y, sobre todo, si tienes enfrente a Ferreras, que es un monstruo", explica en una entrevista que ha concedido esta semana a El Mundo. Una estrategia fallida de TVE, pues el programa Más desayunos, presentado por Xabier Fortes, fue cancelado poco tiempo después de su estreno: "Está claro que se equivocaron".

A pesar de la imagen dulcificada que proyecta delante de las cámaras, Ines Ballester asegura que tiene mucho carácter y es "muy peleona". "Meto más la pata por lo que digo que por lo que callo. No soy muy de halagar. Yo me he gritado en los pasillos con un jefe de TVE", asegura. "A gritos. A grito pelado. Soy presentadora, pero tengo criterio. Él me decía: 'Tú te callas que eres la presentadora' y yo le decía: 'Pues yo no me callo'. Y me respondía: 'Pues si no te gusta, dimites' y yo le replicaba: '¡Dimite tú!'".

También reconoce que alguna vez la han censurado, "pero no en las cosas importantes". "Jamás he dicho algo que vaya en contra de mis principios o que crea que es mentira. ¿Me han metido noticias que yo no hubiera dado? Sí, pero pensando que no era algo trascendente".