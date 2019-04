Nuevo capítulo de la sección Plan Pantoja, espacio en el que Anabel Pantoja se enfrenta a retos para conseguir una transformación tanto física como psicológica. Aunque la principal meta es adelgazar, también protagoniza sesiones con Cristina Soria que la ayuda a sincerarse sobre sus problemas más personales. Esta semana, fue preguntada por sus compañeros de Sálvame y contó cómo se ha sentido desde que entró a colaborar en el espacio de Telecinco.

La sevillana destacó la labor de algunos de ellos como Gema López, Kiko Hernández o Belén Esteban. Sin embargo sus palabras para referirse a Lydia Lozano fueron menos amables: "No da ni una", dijo refiriéndose a sus informaciones. Unas palabras que llamaron mucho la atención al resto teniendo en cuenta la relación tan estrecha de amistad que ambas mantienen fuera de cámaras y que la colaboradora consideró humillantes. "Lo de Lydia no fue así, el vídeo está editado. Dije también cosas positivas. Lydia me parece fundamental en el programa", dijo Anabel adelantándose a la reacción de su compañera.

Completamente rota Lydia contestó: "De ti sí que me duele. No me lo esperaba. Porque yo tengo mucho rollo contigo y hablo muchas noches contigo. Que me digas que está editado…. Si sabes donde trabajamos. Algo has dicho para que lo hayan puesto, ¡no me jodas!".

Anabel de nuevo intentó justificarse: "No es así Lydia. Es injusto. Me preguntan que con quién me llevo bien y digo que con Gema con Belén y con Lydia. Me parece injusto que la hagan llorar y te pongan en esa tesitura. Está totalmente sacado de contexto. Me voy a encargar de que te traigan el vídeo completo. Yo digo que eres fundamental aquí. De hecho te he colocado la primera junto a Mila, Kiko y Belén. Solo han cogido lo que les ha interesado". Tras sus palabras el resto de colaboradores afearon el gesto a la sobrina de Isabel Pantoja y mostraron su solidaridad con Lydia.