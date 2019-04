El éxito diario de Pasapalabra, el concurso presentado por Christian Gálvez, esconde una cruenta batalla judicial que ya dura años. Se trata de una disputa entre Mediaset y el grupo británico ITV por los derechos del programa que se habría saldado con la orden de que Telecinco cese la emisión del programa.

El Supremo ha entrado en el conflicto y, según publica Expansión, ha resuelto que la cadena deje de emitir el espacio. Mediaset, por su parte, se dispone a apelar a la jurisprudencia internacional de tribunales holandeses e italianos en su lucha por la titularidad del formato, que se comenzó a emitir en 2000 en Antena 3 y a partir de 2007 fue de Telecinco.

La sentencia ha admitido a trámite el recurso de Mediaset de hace dos años contra el fallo anterior de la Audiencia Provincial de 2016, pero ha sido denegado en su mayor parte. Una sentencia que condenaba al grupo italiano a cesar la emisión y el uso del nombre Pasapalabra, además de a pagar 5,4 millones a ITV, por la existencia de un contrato firmado con ITV Global, que cedía el formato durante tres años a la televisión de nuestro país.

Telecinco también debía pagar 454.000 euros por las ganancias derivadas del merchandising de productos basados en Pasapalabra entre febrero de 2010 y julio de 2012. La cadena española, además, consideró que ITV no era propietaria de algunas de las claves del programa (entre ellas, el famoso "rosco") y tampoco el nombre del concurso. Ahora, la cadena británica podría exigir que se ejecute provisionalmente una sentencia que es firme, cosa que todavía no ha hecho.

Mediaset ha explicado en un comunicado oficial que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid no es "firme ni ejecutable, sino que será revisada por el Tribunal Supremo". Alegan que existe la posibilidad de que no tengan que pagar a ITV indemnización alguna porque en su demanda inicial los británicos no pidieron los ''royalty hipotéticos'', único pago que podrían haber recibido.