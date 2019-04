Aunque la mayor parte de su trayectoria en Gran Hermano Dúo ha sido decepcionante, este martes Juan Miguel fue uno de los protagonistas de Límite 24 horas. El pasado domingo durante El Debate de GH Dúo, el programa enseñó a los concursantes diferentes tuits en los que caras conocidas apoyaban a cada uno de ellos. En el mensaje de apoyo de Mila Ximénez a Kiko Rivera también incluyó un recado para el peluquero: "Es una estafa de concursante".

Las palabras de la colaboradora de Sálvame cayeron como un jarro de agua fría a Juan Miguel, que se mostró muy enfadado al día siguiente: "Estoy rayado por la mala puta del tuit, la Mila Ximénez, la loca esa. Es más mala que un dolor", le comentó a María Jesús en el baño para a continuación maldecir a Mila y echarle un mal de ojo: "Así te coja un mal de vientre y cuanto más corras, más te duela; y cuando pares te revientes".

Las palabras del ex de Karina tuvieron consecuencias en el exterior y Mila tuvo oportunidad de contestar este miércoles en una conexión en directo con la casa de Guadalix de la Sierra: "Para reventar lo tiene mucho más fácil él sin correr. Llamarme 'mala puta'... Me han llamado lo segundo, pero lo primero no. A mí la vida me va de puta madre. Cuando vuelvas a una peluquería que no funciona, vas a tener que venir a televisión a inventarte cosas. Reventado estás tú (…) Quiero que se vaya de la casa porque es un vago, traidor, payasete y poco higiénico. Además, está usando el jacuzzi para soltar sus efluvios corporales", espetó. El programa ofreció a Juan Miguel una contestación pero él declinó: "No voy a contestar a esta señora. Todo lo que ha dicho son mentiras".