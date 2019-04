Los rumores sobre Isabel Pantoja cobran fuerza de cara a la final de 'GH Dúo'

Tras la expulsión de Irene Rosales de GH Dúo todo está preparado para conocer al siguiente concursante que saldrá de la casa y vivir la gran final del próximo jueves. Alejandro Albalá, Juan Miguel, María Jesús Ruiz y Kiko Rivera competirán para ser el ganador del reality. A pesar de haberse separado, la buena noticia para el matrimonio es que todos sus votos de apoyo irán destinados al hijo de Isabel Pantoja, por lo que tendrá más posibilidades de hacerse con el maletín si sus compañeros se lo permiten.

Pero es de la madre de quien muchos están pendientes, sobre todo después de que Semana anunciara que la tonadillera negocia su participación en la edición de Supervivientes que está al caer. Las opiniones sobre esta noticia son dispares, así que mientras el público especula, lo que parece estar cada vez más claro es la presencia de Pantoja en Telecinco, y más sabiendo que el Dj tiene serias opciones de ganar el concurso.

¿Veremos a Isabel Pantoja en la final de GH Dúo para recibir a Kiko? Parece que el programa ya prepara el terreno para el reencuentro madre e hijo, ya que la gala 14 giró en torno a Irene y Kiko. No olvidemos que en su ya famosa llamada a Sálvame, Pantoja aseguró que Telecinco no tiene dinero suficiente para hacerla volver, pero a día de hoy se dan bastantes condiciones para que ésto suceda. Y no será por dinero. Para empezar, es bien conocida la mala relación de la artista con Jorge Javier Vázquez y tras la salida inesperada del presentador por sus problemas de salud, los enemigos íntimos no tendrían que verse las caras. Además, Pantoja ha participado activamente durante todo el concurso votando para salvar a su hijo, por lo que está familiarizada con el funcionamiento de esta edición. Es más, Isabel nos habría dado un adelanto en la gala del jueves con la carta que le escribió a su Kiko.

¡Kiko recibe una carta de su madre! ¿Cómo lo habéis visto? #GHDÚOGala14 pic.twitter.com/lA6lisjqFz — Gran Hermano (@ghoficial) April 4, 2019

Los rumores siguen creciendo porque tal y como informó Kiko Hernández en Sálvame, la tonadillera se encuentra estos días por Madrid y su entorno no es precisamente discreto. La propia Chabelita Pantoja reconoció el pasado sábado en el Deluxe que la posibilidad existe. "Yo creo que sí va a venir. Y me alegraría porque yo miro por el bien de mi madre (...) Sé que está pasando un momento malo desde hace varios años y creo que sería una manera de reconciliarse con la gente, de abrirse otra vez, y de perder el pánico escénico. Yo sí quiero venir a recibir a mi hermano".

Lo que parece estar confirmado es que Isabel Pantoja acudirá a la final, pero no está claro si la veremos delante de las cámaras. Para que la tonadillera abrace a su hijo delante de toda España solo se tiene que dar una opción: que Kiko Rivera gane el concurso. La expectación es, por tanto, total.