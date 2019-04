La espantada de la madre de María Jesús Ruiz pone en un aprieto a Jordi González

A tan solo un día de finalizar la primera edición de Gran Hermano Dúo, la tensión dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra cada vez es mayor. Este miércoles, durante la primera parte de la gran final del reality, en la que Juan Miguel y Alejandro Albalá fueron cuarto y tercer clasificado, Juani Garzón, madre de María Jesús Ruiz, abandonó el plató tras asistir en directo a una fuerte discusión en la que su hija era protagonista.

Los hechos ocurrieron cuando los cuatro finalistas vieron un vídeo en el que hacían balance en el confesionario de su paso por el programa. En las imágenes, María Jesús Ruiz describió su estancia como un verdadero infierno, algo que molestó especialmente a Alejandro Albalá que se mostró incrédulo ante las palabras de su compañera. El ex de Chabelita Pantoja criticó que existiesen espectadores que votasen a favor de la ex Miss España: "No puedo creer que esto tenga seguidores". Unas palabras que provocaron el encontronazo entre ellos: "¡Qué tío más malo! La vida es muy larga y da a cada uno lo que se merece".

Mientras, Juani abandonó desesperada el plató de Telecinco. El presentador Jordi González salió en su búsqueda con la intención de convencerla para volver al estudio: "Todo el mundo llora en esta familia. Tampoco es para ponerse así, ella se defiende súper bien", le dijo Jordi. "Ya no puedo aguantar esto, te prometo que no puedo", aseguró Juani al borde del llanto. La madre de la andaluza volvió a su sitio mientras Antonio Tejado avivó aún más la tensión: "El teatro para otros sitios", dijo.