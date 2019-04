Se confirma el declive de Sandra Barneda: la presentadora reconduce su carrera

Se confirman los peores presagios de Sandra Barneda en Telecinco. Desde hace unas semanas, cuando comenzó a hablarse de la nueva temporada temporada de Supervivientes y de los comunicadores que se pondrían al frente de los distintos espacios sobre el reality, el nombre de la presentadora no aparecía en las quinielas. Una noticia que suponía la salida de Sandra Barneda tras años al frente de El debate de Supervivientes. Finalmente, tal y como han confirmado los primeros vídeos promocionales, Jordi González será el encargado de sustituirla.

También se ha comentado el bajo estado de ánimo y la preocupación que está sufriendo la presentadora en las últimas semanas. Aunque sigue teniendo contrato con la cadena, la parrilla de la cadena de Mediaset se ha llenado de otras caras como Sonsoles Ónega, Carme Chaparro y Mónica Naranjo a las que se les ha encargado los nuevos proyectos. Hay voces que han señalado que el difícil carácter de Barneda con los colaboradores y los superiores, dificultan cada vez más su regreso o reubicación en otros espacios.

A ello se suma su reciente crisis sentimental con Nagore, aparentemente superada, pero al fin y al cabo otro de los disgustos que le ha tocado enfrentar a la presentadora.

Nuevos proyectos

Sandra Barneda ha decidido comenzar nuevos proyectos tras su declive profesional en Telecinco y ahora está dispuesta a convertirse en la youtuber del momento. "Nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer. No me gustan las imposiciones. Me he sentido más liberada desde que he aceptado públicamente que para ser libre tienes que dejar de lado el miedo y atreverte a hacer lo que te dé la gana. Soy mujer, feminista y lesbiana…", dice en el vídeo de presentación de su canal.

"No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber", dice. De hecho, se ha propuesto crear una comunidad, "de rebeldes", que se reunirán todos los jueves a las 20.00 de la tarde, momento en el que Sandra subirá un nuevo vídeo.