Un experimento manda a Pilar Rubio ('El Hormiguero') al hospital

Duro testimonio el que ofreció este jueves Pilar Rubio durante su sección en El Hormiguero. La colaboradora de Pablo Motos llegó al plató una semana más para hacer su sección de tendencias cuando unas camisetas rotas le hicieron rememorar el peligroso experimento que puso en peligro su vida.

"El caso es que estaba un día en una habitación de un hotel, de estos días que trabajas hasta las cinco de la tarde y tienes toda la tarde en el hotel sin hacer nada. Y tenía un mechero y camisetas. Y dije: '¿Y si empiezo a quemar las camisetas para darle un rollo zombie que se lleva ahora o esos agujeros que las ves en la tiendas carísimas?'", comenzó narrando.

"Voy a probar con el mechero a ver qué pasa", continuó. Pilar Rubio cogió las camisetas y empezó a prender la llama con el mechero en la superficie de la ropa. Su intención era darle un toque "guay y divertido" a la prenda, sin ser consciente de que a medida que hacía el experimento la habitación se iba llenando humo.

Cuando se percató del peligro que corría, se dispuso a abrir las ventanas de la habitación pero se llevó una desagradable sorpresa: "Las ventanas no se podían abrir y no había suficiente ventilación. Puedes morir intoxicada, como es casi mi caso", aseguró. "Me puse a hacer esto y al rato me empecé a sentir mal. Claro, me había intoxicado". Por suerte, pudo avisar a tiempo a los empleados del hotel que la ayudaron a trasladarse a un hospital para cerciorarse de que estuviera fuera de peligro. "Tuve que explicar lo que estaba haciendo. Me miraron como si fuera una loca", concluyó.