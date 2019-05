Así consiguieron "estafar" las Azúcar Moreno a Paolo Vasile

Comienzan las teorías sobre el motivo del monumental enfado de la productora de Supervivientes con las Azúcar Moreno tras decidir abandonar el pasado domingo el concurso después de dos semanas en Honduras. Un cabreo que se hizo evidente durante la gala del jueves, cuando Jorge Javier Vázquez atacó sin piedad al dúo artístico: "Sois unas liantas profesionales. Lo que habéis hecho exige mucha dedicación", dijo Vázquez.

"Habéis sido una gran decepción. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que esta decepción sea todavía más grave. Jamás pensé que alguien podría utilizar esas tretas para abandonar un concurso", añadió. Pero, ¿qué ha pasado exactamente para que la productora haya cargado tan duramente contra Toñi y Encarna Salazar?

Uno de los primeros en ofrecer su teoría al público fue Joaquín Prat en El Programa de Ana Rosa: "Lo que podemos elucubrar es que reciben un anticipo por estar las dos primeras semanas y, cuando se cumplen las dos semanas, se van". Al parecer, las hermanas habrían pedido un adelanto de dinero de las dos primeras semanas de concurso con la idea de abandonar una vez transcurrido ese tiempo y volver a España con al intención de comenzar la promoción de su nuevo disco, que ya tienen grabado y preparado para salir al mercado.

Durante la tarde, en el programa Sálvame, volvieron a hablar sobre el tema que ha provocado el mayor enfado de la cadena que se recuerda en años. "Es algo que ha sucedido en la trastienda, no es porque hayan abandonado", dijo Carlota Corredera, recordando que no es la primera vez que se produce un abandono: ya lo han hecho otros con anterioridad como María Lapiedra, Anabel Pantoja o Antonio Tejado. "Es que han hecho una estafa", aseguró Mila. Corredera, sin negarlo, continuó: "Ha pasado algo que la cadena ha decidido no contar, pero es algo que tiene que ver con el concurso, pero no es por lo que hemos visto".