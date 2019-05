María Jiménez cuenta por sorpresa su desconocida relación con el rey Juan Carlos

María Jiménez vive una de sus semanas más complicadas. Hace unos días conocimos la noticia de su ingreso en la UCI para ser intervenida de un problema en el aparato digestivo. Aunque se esperaba que abandonase el hospital este mismo miércoles, finalmente no ocurrió debido a un empeoramiento de la salud de la cantante tras la operación que podría derivar en un nuevo paso por quirófano. Sin embargo su hijo Alejandro Sancho, aseguró en Sálvame que su evolución es lenta, pero segura, y que no habrá segunda operación.

Esta semana, Telecinco aprovechó para emitir el especial que grabó la cantante junto a Bertín Osborne de su programa Mi casa es la tuya donde repasó las luces y las sombras de su vida. Una vida de película marcada por el éxito musical pero el fracaso en lo amoroso debido a su tormentosa relación con el actor Pepe Sancho.

No obstante, uno de los momentos más llamativos de la noche ocurrió cuando la artista narró el episodio que vivió junto al rey emérito Juan Carlos. Según contó, su relación se remonta a finales de los años setenta, cuando Jiménez comenzó a despuntar en el mundo de la canción. La cantante enviaba copias de sus discos a la Zarzuela "dedicados a su majestad".

Con los años, y ya casada con Pepe Sancho, fue invitada a una recepción en el Palacio Real. : "Yo no daba crédito, Bertín. Qué mal lo pasé. El rey emérito me cogió del hombro y me llevó de paseo por los jardines del palacio, diciéndome que guardaba todos mis discos firmados. Vaya sofoco. Es la persona que más me ha impresionado", dijo a Bertín.

Aunque sin duda el momento más especial de la noche fue cuando recordó a su hija Rocío, fallecida en enero de 1985 a los 17 años de edad en un accidente de tráfico. Bertín comentó a la artista lo impactado que le dejó esa noticia. María aseguró al presentador que ella le había comprado unos billetes de tren a su hija para el viaje y que no supo que Rocío viajaba en coche hasta que la Guardia Civil contactó con ella para darle la mala noticia. En ese momento María no ha podido evitar emocionarse: "Por eso no me gusta hablar de esto", dijo con lágrimas en los ojos.