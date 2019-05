El padre de Dakota para los pies a Jorge Javier Vázquez tras su última incoherencia

Jorge Javier Vázquez está protagonizando más polémicas en esta edición de Supervivientes que los propios concursantes. Después de su duro enfrentamiento con Toñi y Encarna Salazar por abandonar el concurso, el presentador no dudó el pasado jueves en enfrentarse a Dakota desatando una nueva polémica que incluso ha merecido palabras de respuesta de Pedro García Aguado, el "descubridor" de la joven en Hermano Mayor.

Dakota había criticado que Isabel Pantoja fuese la única de los concursantes en recibir una llamada de sus familiares, a lo que Jorge le respondió que estaba previsto que ella hablase con su padre pero que ahora por "niñata" no le iban a poner la llamada. Ella suplicó poder hablar con su padre, a lo que Jorge le contesto: "Con los numeritos que le montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con él", recordando el pasado más oscuro de la concursante.

Tras el fuerte encontronazo, Jorge Javier y el padre de Dakota, Francisco, se han visto las caras en Sábado Deluxe. "Me sirvió mucho tu templanza en aquel momento. Sé por lo que pasáis los familiares", agradeció Jorge al entrevistado, reconociendo que se equivocó.

Éste, por su parte, opinó que el comentario fue muy desafortunado y que les hizo daño, ya que recuerda una etapa de Dakota de la que se arrepiente y que la persigue como un lastre. Pero no dudó en firmar la paz con el presentador del programa en un alarde de educación y saber estar. "Les pido a todos que te sigan valorando porque eres una gran persona y un buen locutor", dijo en el Deluxe.

Jorge Javier intentó justificarse. "Para mí fue un comentario de humor negro, con eso no intento desprestigiar a Dakota ni criminalizar su paso por ese programa ni que es un ser inferior. Intenté poner una nota de humor".

El presentador catalán reculó, aunque siguió defendiendo su punto de vista. "Tras el encontronazo no me fui a mi casa y pasé del tema. Hago mi propio examen de lo que ha sucedido porque mi trabajo me importa mucho. ¿Lo hubiera hecho de otra forma? Claro que sí. Pero el fondo es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y cuando salga Dakota me gustaría hablar del tema tranquilamente, los dos a solas, y contárselo para que conozca los entresijos del mundo de la televisión, para que lo sepa si quiere dedicarse a esto", dijo Jorge Javier.

"Para mí todos los concursantes merecen mi respeto porque son los elementos con los que trabajo, pero no todos son iguales. No es lo mismo Isabel Pantoja que Dakota, al menos hoy. Eso no son favoritismos. Y es que la Pantoja es "como tener a Messi en un partido de Champions: hay que aprovecharlo, no es favoritismo", defendió finalmente Jorge Javier.