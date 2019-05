Alarma en Telecinco: las horas de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' podrían estar contadas

No puede más. Isabel Pantoja ha amenazado con abandonar la isla de Supervivientes tras declararse totalmente superada por el desafío físico y mental. El presentador de la Conexión Honduras del domingo, Jordi González, fue el encargado de intentar parar los pies a la tonadillera, que declaró: "Mi tiempo aquí ha terminado y deseo volver a casa. Lo siento por la audiencia, pero no puedo estar más así".

Por un momento pareció que la gallina de los huevos de oro de Telecinco abandonaba el barco pese a un contrato millonario y con algunas exigencias especiales. Ni siquiera su hijo Kiko Rivera, desde plató, convenció a la cantante de que reflexionase su decisión. "Quiero que me escuches: quiero que vuelvas a ser la persona que entró. Olvídate de 'Isabel Pantoja' y sé Maribel", dijo el Dj muy convencido a su madre.

"Estoy regular. Mi tiempo aquí ha terminado, deseo volver a mi casa pero me es muy difícil porque no sé comunicarme aquí con las personas. Quiero volver, no quiero estar más tiempo aquí", dijo una desolada Isabel Pantoja al principio de la conexión.

La cantante está ahora mismo sobrepasada por la dureza de la convivencia, y además añora a su familia. También influye su soledad en la isla, puesto que se ha quedado sin apoyos en la denominada "Ceremonia de Posicionamientos".

Finalmente, y tras muchos intentos de Jordi González, Pantoja reflexionó y accedió a esperar a las nominaciones dentro de cuatro noches para tomar una decisión. El presentador le contó que hay "muchísimas" personas que han votado para salvarla, y que las opiniones del público por su labor allí son mayoritariamente positivas.

Las alarmas en Telecinco dejaron entonces de sonar, al menos por el momento, pero ahora mismo todo indica que Pantoja se ha cansado de su participación en Supervivientes.