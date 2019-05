Jordi González se lleva un corte de mangas de Violeta en 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán sigue demostrando que es una de las concursantes más pésimas de la historia de Supervivientes y su último gesto evidencia que además no sabe perder. Todo comenzó cuando los miembros de Playa Pirata se saltaron las normas del programa e interactuaron con Jonathan, el concursante desterrado que no puede comunicarse con nadie. El grupo recibió una carta que anunciaba su castigo: andar unidos por grilletes en los tobillos durante un tiempo indeterminado.

La noticia no sentó nadie bien, sobre todo a Violeta, que además de no soportar andar pegada a los demás, tenía que aguantar las bromas del resto de concursantes. "No me hace ni puta gracia", señaló una Violeta muy enfadada, que optó por alejarse de sus compañeros saltándose de nuevo las normas. "¡Vamos, Pirata Morgan, castígame!", exclamó desafiante. Por su reto, el programa dejó en manos del público la decisión de sancionar o no a Mangriñán y como era de esperar, el 79% del público vio necesario un castigo.

"La audiencia ha decidido que a partir de hoy estarás en Playa Abandonada", desveló Jordi González durante el Debate tras señalar que Violeta había sido "quien había retado al pirata a que los castigara". "Fue una broma", dijeron sus compañeros tratando de evitar la sanción. A pesar de todo, el presentador recordó que la decisión era del público, no de él, y pidió que no mataran al mensajero. "Violeta, dime lo que quieras, de verdad", le dijo Jordi, a lo que Violeta solo supo contestar con un sonoro corte de mangas. La sorpresa desde el plató fue mayúscula, aunque Jordi le dio una pequeña reprimenda. "No te pega un gesto tan grosero. Qué vergüenza estarán pasando tus amigos y tus padres ahora. Gracias, buenas noches", sentenció.