Bertín Osborne carga contra los "mamarrachos" de Podemos

Bertín Osborne volvió el pasado martes a El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar su éxito musical "Nunca debí enamorarme de tu madre", que ya es un éxito en ventas en nuestro país. Muy al día de la actualidad y demostrando otra vez que no tiene pelos en la lengua, el cantante y presentador arremetió contra Podemos y las críticas de Isa Serra y el resto de la formación morada a Amancio Ortega y sus donaciones a la sanidad.

El presentador le preguntó su opinión sobre la polémica de los últimos días, y Bertín fue muy contundente. "No me hables del tema. Ya quisiéramos tener diez Amancio Ortegas en este país, que no habría paro. Que vengan cuatro mamarrachos que no han dado palo al agua en su vida a criticar a Amancio Ortega es una vergüenza", dijo muy indignado Bertín.

"Él podría haberse comprado un coche o casas o un avión privado con todo ese dineral si hubiera querido, pero en vez de eso lo ha donado para el bien público. Si alguna de ellas tuviese cáncer de mama verás qué bien les hubiese parecido", dijo refiriéndose a las mujeres del partido de Pablo Iglesias. "Como ellas no tienen cáncer el resto que se jorobe ¿no?", concluyó.