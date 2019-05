Jorge Javier Vázquez rectifica y pide perdón a Dakota

Jorge Javier Vázquez pidió perdón a Dakota en Supervivientes después de su patinazo de la semana pasada, un feo reproche que le valió las críticas de los espectadores. A los pocos minutos de comenzar la quinta gala de programa, el presentador se dirigió a la concursante para disculparse en directo delante de toda España.

"Después de haber reflexionado, te digo que no era el momento adecuado ni el tono. Quiero pedirte disculpas por si en algún momento te hice daño y te hirió la frase que pronuncié sobre Hermano Mayor", comenzó Jorge Javier. "En ningún momento te quise herir. Tu paso por Hermano Mayor no tiene nada de vergonzoso y criticable, es un programa de crecimiento personal y así lo demostraste".

"Te pido disculpas porque si hago una broma es para que todos riamos. No va a volver a suceder, los concursantes sois sagrados y bastante mal lo pasáis allí. Mi relación contigo no ha cambiado en absoluto. Espero que esto no te desequilibre el concurso"; sentenció. Dakota, más breve, aceptó las disculpas y se limitó a pedirle perdón "por mis formas".