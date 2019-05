María Patiño corre por los pasillos de Telecinco al descubrir el nuevo plan de la cadena

María Patiño fue una de las primeras afectadas de la misteriosa nueva incorporación de Sálvame. Este miércoles, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez anunció el fichaje de un nuevo colaborador que llegaría para "revolucionar" el plató y sembrar el miedo entre sus compañeros: Payasín, el mítico payaso de Gran Hermano (y enemigo de Carmen Borrego) hizo su aparición con tarta en mano y desató el caos entre los tertulianos. El nuevo colaborador ejercerá de reportero y tendrá sección propia.

Aunque todos sus compañeros sufrieron la entrada de Payasín, incluso Raquel Bollo se lesionó al esquivar sus tartazos, la más afectada fue María Patiño que antes de conocerse su identidad, vio como su fotografía era retirada del ‘pasillo de las vanidades’, lugar donde tienen su espacio los presentadores estrellas de la cadena. Según Jorge Javier, en su sitio se colocaría una imagen del nuevo fichaje del programa.

Cuando el presentador dio paso al momento en el que se retiraba el cuadro, Patiño corrió despavorida y consiguió arrebatársela a los trabajadores de la cadena. "¡Mi foto! Ay, ay, ay, ¿pero dónde se la llevan?", gritaba. "Por favor, la foto para mi cuarto". Durante el resto de la tarde la colaboradora custodió su retrato para evitar que la cadena si hiciese con él.

Patiño, ¿muy delgada?

Menos amable fue la situación que vivió horas antes en las redes sociales. María Patiño tuvo que dar explicaciones a sus seguidores ante las preguntas sobre su "extrema delgadez". "Te oí decir que sólo comes carne enlatada arroz integral. Ojalá ninguna niña te siga. No es lo mismo comer de todo y estar delgada, que no comer de nada como dices", "a mi parecer, cumplir años es algo inexorable por mucha cirugía, bótox y demás que uno se haga. Es mejor estar algo más gordito, si no se queda uno chupadillo", o "estás demasiado flaca, entiende que a tu edad eso no te favorece", fueron algunos de los comentarios que podían leerse en sus últimas publicaciones.

Unas palabras que tuvieron respuesta por parte de la periodista: "Yo tengo que cambiar esto. Me tenéis que ayudar. Agradezco vuestra opinión pero no puedo depender de ella". Una frase que no ha pasado desapercibida y que los usuarios de la red social no dudaron en comentar: "Eres la primera que está obsesionada con el físico, haces comentarios de otros cuerpos, no vayas de defensora, vivimos en una época que estar delgada está de moda y las qué tienen unos kilos de más sufren muchísimo, sobre todo las jóvenes, que también se critica la excesiva delgadez de acuerdo. Pero no seamos hipócritas, mucho más las que tienen algún kilillo, y no hablo de sobrepeso, que claro que hay que procurar estar lo más saludable posible, pero cuidado con los juicios. Mujeres bellas y sanas. Seamos felices y respeto", escribió uno de ellos.