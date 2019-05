La identidad real de Payasín, el personaje que consiguió 'echar' a las Campos de 'Sálvame'

Después de años desatando el terror en la casa de Gran Hermano, donde cada noche de Halloween visitaba a los habitantes de Guadalix de la Sierra para repartir sus míticos tartazos, Payasín se incorpora esta semana como nuevo colaborador de Sálvame donde tendrá su propia sección en la que ejercerá de reportero y se convertirá en el terror de los famosos.

Una incorporación polémica debido a su última actuación en Sálvame Okupa cuando propinó un fuerte tartazo a Carmen Borrego, recién operada, que pudo haberle afectado al cuello. La hija de María Teresa Campos tuvo que acudir a urgencias para más tarde anunciar que abandonaba definitivamente el programa de Telecinco. Días más tarde, hacía lo propio Terelu Campos ante los ataques continuos a su hermana por parte de sus compañeros.

Pero, ¿quién se esconde detrás del personaje que ha conseguido ‘echar’ a las Campos de Sálvame? Se llama Juan y apareció por primera vez en el programa Soy Noticia, de Cuatro, presentado por Nacho Medina donde explicó que mide 1,35 metros, tiene acondroplasia y pesa 70 kilos. En aquella ocasión presentaba a su novia, Luiza, una chica rumana que conoció en una discoteca cuando trabajaba como stripper. Allí también presentó a sus dos hijos, uno de ellos también con acondroplasia.

En una entrevista ofrecida a la revista Lecturas, confesó haber tenido una infancia feliz a pesar de su baja estatura: "A mí me enseñaron desde niño a dejar los complejos a un lado. La gente si me quiere es por lo que soy. Pero la adolescencia puede ser una época complicada. Yo es que daba mucha caña, tanto en la escuela como en el instituto. Si me llamaban 'tal', no me callaba. Me refugié más en la película Rocky, que siempre cuando le daban golpes decía: 'Si te dan más golpes, tienes que ir más fuerte, hasta que te dejen de dar golpes tú tienes que seguir para adelante'".

También habló sobre que Carmen Borrego amenazó con interponerle una demanda tras recibir el golpe y aseguró estar "tranquilo" porque él hacía su trabajo: "A mí nadie me dijo ‘vete a por esta señora o este señor’, nada. Yo pegué el tartazo a quien la audiencia dijo. Les dijeron que salieran al jardín y que estuvieran todos quietos. Si se movió es su responsabilidad (…) No sabía nada. Si llego a saber que Carmen estaba mal, no le hubiera dado el tartazo. Por más que la audiencia lo hubiera pedido, yo habría tirado la tarta a otra persona".