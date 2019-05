Ana Rosa Quintana, molesta tras una tensa entrevista con Bertín Osborne

Este viernes se emite en Telecinco la tercera entrega de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne que esta semana recibe a Marta Sánchez que hará un repaso de su trayectoria profesional y hablará sobre las últimas polémicas que ha protagonizado. Para promocionar el espacio, Bertín Orbone conectó en directo este jueves con El programa de Ana Rosa. La presentadora le preguntó sobre su opinión sobre el incidente que sufrió la cantante el viernes pasado en Badalona cuando un grupo de separatistas catalanes lanzó huevos al grito de "facha".

Una pregunta que no gustó a Bertín que se negó a contestar evidenciando la tensión que existe entre ambos presentadores: "Yo no estoy aquí para hablar de Marta Sánchez. No estoy aquí para esto", dijo. El cantante de rancheras explicó que él estaba ahí para hablar de la empresa que había organizado el acto en el que se encontraba: "¿Qué más quieres saber?", preguntó a Ana Rosa Quintana.

"Hombre, Bertín, yo lo quiero saber todo", contestó ella. La respuesta del presentador fue aún más cortante: "Si quieres que hablemos de otra cuestión, me invitas a tu programa un día y voy encantado, como he hecho siempre". Ana Rosa se apresuró a despedir la conexión invitando a Bertín a visitar su espacio para hablar sobre Mi casa es la tuya: "Puedes venir a este programa siempre que quieras. Un beso fuerte".

Se desconocen los motivos que esconde la reacción de Bertín y si la tensión entre ambos está relacionada con algún tema personal ocurrido detrás de cámaras. Lo que es cierto es que Ana Rosa Quintana se mostró muy seria y molesta por la actitud de su compañero aunque evitó hacer cualquier tipo de valoración después de cortar la conexión.