Indignación por el trato denigrante a Jonathan en 'Supervivientes'

Entró en Supervivientes siendo uno de los concursantes menos conocidos y valorados por el público, pero Jonathan luchó hasta el final por continuar en el programa. A pesar de demostrar su valía y esfuerzo, la audiencia decidió expulsarle y mandarle al Palafito, el lugar donde los "piratas olvidados" pasan las horas en soledad esperando a ser salvados o enviados a España.

El joven, que apenas tiene 18 años, sufrió durante dos largas semanas el castigo del Palafito, una situación desesperante que le llevó al límite. Cuando el presentador le preguntó cómo se encontraba, él reconoció que con ganas de verle, es decir, de volver a casa. "Mentalmente, esto del Palafito me ha destrozado, creo que España y mi familia lo han visto y harán algo al respecto. Físicamente y mentalmente estoy destrozado ya", aseguró en una conexión con Jorge Javier Vázquez.

Tras ver un vídeo de los últimos días en Supervivientes, su padre Ulises conectó con él en directo para darle ánimos y prometerle que haría lo posible para que volviera. "No te puedo ver así, me rompes el alma. Que sepas que lo estás haciendo muy bien, eres un guerrero, eres el mejor y te queremos pase lo que pase. Si tú quieres venirte a casa yo voy hacer todo lo posible para que vengas. No te voy a dejar más tiempo allí", le dijo entre lágrimas. Jonathan se derrumbó.

El diálogo entre Jonathan y su padre muy grande!

#SVGala5 pic.twitter.com/Jx8HWJGJLl — Erroxeli @Eskartxa05) May 23, 2019

La triste situación de Jonathan llegó al corazón de los espectadores, que mostraron en redes sociales su descontento con el trato al joven. "Pobre Jonathan" incluso llegó a ser trending topic en Twitter.

Este año se pasan todas las normas por el forro, pues podrían saltarse otra y meter a Jonathan otra vez con el grupo, el chaval lo merece (ya que no meten a sustitutos de las Azúcar Moreno)#SVGala5 pic.twitter.com/4HUopyDwbd — Supervivientes 2019 (@RealityEnVena) May 23, 2019

Os habéis cargado a Jonathan, es un gran superviviente

Y no es que no sea fácil supervivientes, es que le habéis dejado jodidamente abandonado. Os lo habéis cargado y él es grandioso #SVGala5 — Carmenjallad (@carmen_jallad) May 23, 2019

El trato a Jonathan por parte del programa es lamentable.#SVGala5 — La Otra cara@Laotracara_17) May 23, 2019

#SVGala5 dónde está el donut de Jonathan? La Panto tiene el suyo sin despeinarse. — Observando al rebaño (@LAIARO) May 23, 2019