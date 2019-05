Kiko Rivera narra la escena lésbica que presenció en un sofá de Cantora

Gélido recibimiento el que recibió Aneth en su regreso a España después de un mes como concursante de Supervivientes. La amiga de Chabelita se ha convertido en poco tiempo en una de las participantes más odiadas de la edición y apenas ha recibido apoyo de la hija de Isabel Pantoja en los platós de Telecinco. Uno de sus mayores detractores ha sido Kiko Rivera, que siempre ha destacado la pésima influencia que la peruana ha ejercido sobre su madre: "Es falsa. Un bicho", ha dicho en más de una ocasión.

Tras enfrentarse a la madre de Omar y a su excompañera de concurso Loli Álvarez, Aneth tuvo que hacer frente a las declaraciones de Kiko: "Mi madre se ha quitado a lo peor de la isla. Creo que el enemigo lo tiene en casa y el enemigo eres tú. Eres una falsa. Espero que mi madre recapacite porque, cuanto más lejos estés de mi familia, muchísimo mejor. Quédate con mi hermana que sois iguales las dos, quédate con ella", dijo provocando aplausos entre el público, claramente posicionado del lado del Dj.

"¿Perdona? Tu hermana es todo corazón, es una maravillosa persona y si estoy al lado de ella voy a estar bien. Yo la quiero como a una hermana pequeña", contestó Aneth ante un Kiko impasible: "Os deseo que vuestra amistad llegue lo más lejos posible, pero del resto de mi familia, lejos". "De tu familia a quien más quiero es a Isa y a tu madre", repitió la concursante. "Pues a mi madre quiérela menos pero quiérela mejor", contestó el hijo de Pantoja.

Otra de las que parece muy enfadada con Aneth es Anabel Pantoja por unos supuestos audios en los que la peruana la critica: "Tú sabes por qué está enfadada", señaló Kiko haciendo referencia a una situación vivida hace tiempo en Cantora: "Tanto tú como tus amigas tuvisteis una falta de respeto grandísima en mi casa, ¿no te acuerdas? ¿Lo cuento? Creo que no es el lugar ni el momento indicado. ¿Qué hicieron tus amigas en el sofá de mi casa?", dijo para después pedir permiso a Jorge Javier para contar la historia al completo.

"Practicaron sexo", desveló. "Cuando me desperté las vi, tú estabas con mi hermana en otra estancia de la casa y no le dijiste nada. ¡Es una falta de respeto! Tú en mi casa no vuelves a entrar", sentenció. "Yo estaba en otro lado de la casa, pero tú no sabes lo que yo les habré dicho a ellas", se justificó Aneth.