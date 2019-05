Jorge Javier atiza a una "desquiciada" Carmen Borrego: "Es para darle de hostias"

La abrupta salida de Carmen Borrego y Terelu Campos de Sálvame sigue trayendo cola. La hija menor de María Teresa Campos no quiere saber nada del programa desde que recibió el tartazo de Payasín, por eso utiliza otros programas de la casa para desahogarse. Este fin de semana acudió a Viva la vida y concedió una entrevista que levantó ampollas, sobre todo porque culpó a sus ya excompañeros y sus mordaces críticas de su salida del programa. "Antes de criticar, uno debe hacer acto de conciencia. Me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos".

La reacción más dura fue la de Jorge Javier Vázquez, que aprovechó la entrevista de Terelu en el Deluxe para cargar contra su hermana. "Jamás me manifiesto y procuro ser siempre muy prudente con vosotras porque os tengo muchísimo afecto, pero flaco favor te ha hecho esta tarde Carmen Borrego", comenzó el presentador con prudencia. "El silencio te hubiera favorecido y son declaraciones propias de una señora desquiciada e injusta. Me parecen muy, muy injustas y es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar", dijo muy duro. "Carmen no mide lo que dice. Si tuviera un mínimo de compasión hacia su hermana que se va a sentar esta noche aquí, diría 'al menos hazme la entrevista el domingo'. Eso o que te quiera torpedear y hacerte la vida imposible".

Las palabras del presentador dejaron a Terelu algo descompuesta. "Yo tampoco tenía que venir hoy. Mi previsión era para el sábado que viene". "No nos desviemos. Tu hermana ha hablado hoy porque sabía que ibas a estar tú aquí. ¿Tú crees que es normal que diga que en un programa se vive bajo la dictadura del terror y el miedo que son cosas que son denunciables y que constituyen delito?", interrumpió Jorge Javier. "Os hace vivir en una realidad que no existe. Vivís en realidades paralelas".

Carmen, muy afectada

La reacción de Carmen Borrego no se hizo esperar y al día siguiente volvió a contestar a las preguntas de Emma García en Viva la vida. "Se me saltaron las lágrimas, no me lo esperaba de él, se le ha ido un pelín la mano", dijo Carmen, y aseguró que no todo lo que dijo Jorge le sentó mal. Por un lado, agradeció que le dijera que se ha equivocado, porque así aprendió a rectificar. Lo que Borrego no perdona es que el presentador dijera que sus declaraciones eran "para darle de hostias hasta en el cielo del paladar".

Carmen aprovechó también para responder a las críticas de algunos de sus compañeros: "No he ido de pobrecita. Yo tengo unas lesiones en el cuello y tengo que volverme a operar, cosa que no he dicho hasta este momento".