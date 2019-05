RTVE responde a las críticas por despellejar liebres en 'Masterchef'

Masterchef volvió a generar polémica en la gala de la semana pasada, cuando los concursantes tenían que prepara un plato con liebre como protagonista. El "problema" es que recibieron al animal muerto y entero, por lo que debían despellejar y eviscerar para preparar el plato como en cualquier cocina del mundo.

Muchos de los aspirantes a mejor cocinero de la edición no pusieron la mejor cara cuando se enteraron de la prueba, pero se pusieron manos a la obra para contentar al jurado y ser ganadores. Los más sensibles fueron los espectadores, que se quejaron a través de las redes sociales de las imágenes. Esto ya se lo veía venir Pepe Rodríguez, así que aseguró que "hay que enseñar a la gente que cuando come un plato de liebre en su casa, hay que cazarla, hay que eviscerarla, hay que limpiarla... No vienen envasadas".

Para zanjar la polémica, Toñi Prieto, directora de entretenimiento de RTVE, pidió perdón en el programa RTVE: Responde tras la queja de una espectadora. "Pedimos disculpas a quienes haya sentido herida su sensibilidad ante estas imágenes; nada más lejos de nuestra intención. Es verdad que para formar a los futuros cocineros tienen que poner práctica muchísimas técnicas como puede ser despellejar un conejo o una liebre, o desplumar un pollo. Si no hacen esto, pueden tener una carencia a la hora de dedicarse a la cocina. En ningún momento ha existido maltrato animal porque el animal ya estaba muerto, pero en un futuro tendremos en cuenta estas apreciaciones", explicó Prieto.