Reconciliación histórica en 'Sálvame': Isabel Pantoja y Mila Ximénez se funden en un abrazo

Primero fue la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame. Después llegaría el fichaje estrella de la tonadillera por Supervivientes. Y parece que no hay nada que Vasile no pueda conseguir. Pantoja se ha reconciliado con Telecinco de tal manera que verla abrazada a enemigos como Jorge Javier Vázquez o Mila Ximénez se han convertido en momentos históricos de la televisión. La colaboradora ya dejó ver durante el transcurso del reality que llegaría este momento: "probablemente sea el inicio de un acercamiento que siempre tuvimos prohibido". La enemistad del programa con la artista viene de largo, pero en la tarde del lunes, Mila e Isabel escenificaron su reconciliación delante de toda España.

Mila, que ha sido una de las grandes defensoras de Isabel durante su estancia en Honduras, se acercó a ella en los camerinos de Mediaset aprovechando su visita a Mediaset. "Antes me ponían a parir porque te ponía a parir. Ahora me van a llamar 'pelota', 'lameculos'... pero aun así, ven para acá", dijo una emocionadísima Mila. "Gracias por tu recado, que me hizo la más fuerte del mundo", le dijo Isabel al oído mientras se fundían en un emotivo abrazo. "Gracias por todo. Ahora sí que te conozco de verdad".

Esto es historia de la televisión: Mila Ximénez (@milaximenez) e Isabel Pantoja (@_ISABELPANTOJA) se encuentran en las instalaciones de Mediaset y se funden en uno, dos y hasta tres cariñosos abrazos a href="https://t.co/A1biRRPj6x">https://t.co/A1biRRPj6x pic.twitter.com/zQrku9SuDD — Telecinco (@telecincoes) July 29, 2019

Mila reconoció que le cogió cariño a Pantoja después de verla en la isla y parece que entre ellas empezará una bonita (¿y sincera?) amistad. Por si fuera poco, la tonadillera invitó a Mila a Cantora, el refugio que la colaboradora ha criticado tanto. "Yo soy la más feliz del mundo dentro de Cantora porque abres la puerta y hay 500 hectáreas para disfrutar… ¿Tú te quieres venir conmigo? Vente". ¿Será una de las invitadas al cumpleaños de Isabel el próximo 2 de agosto?

El origen de esa mala relación hay que situarla en la amistad y lazos profesionales que Mila mantuvo con la periodista Encarna Sánchez durante los ochenta, cuando la ex de Manolo Santana entró a trabajar en los programas radiofónicos de Cope de la veterana periodista. Incluso la propia Mila alimentó puntualmente los rumores de una posible noche de pasión entre ambas. Más tarde, Isabel Pantoja entró en escena y Mila se alejó para siempre de Isabel.

Ese no fue el último capítulo, ya que en 2003 la colaboradora de Sálvame llamó "depredadora, siniestra, rara y extraña" a la cantante. Fue en el programa Aquí hay tomate y sus palabras le costaron una demanda de Pantoja, de la que finalmente fue absuelta.