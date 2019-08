Telecinco anuncia una sorpresa en 'Pasapalabra': "Va a ocurrir algo que nadie imagina"

"Algo va a ocurrir este jueves en Pasapalabra". Con este anuncio nos sorprendía Telecinco esta semana para promocionar el programa que se emitirá este jueves. "Jero, el jueves va a ocurrir algo que no te imaginas. No te lo puedes perder", anuncia la voz en off del spot que la cadena ha distribuido también en sus redes sociales. De esta forma, y aunque aún no está confirmado, Telecinco podría estar avisando a los espectadores de que en la próxima entrega el concursante podría completar el rosco y ganar los 750.000 euros que hay acumulados en el bote.

Al igual que han hecho en ocasiones anteriores, Telecinco se garantiza reunir a la audiencia para ser testigos de la victoria de uno de los concursantes más queridos del concurso presentado por Christian Gálvez. Algo habitual que hacen las cadenas, como en el caso de los Lobos en Boom, que consiguieron llevarse el bote de cuatro millones de euros en un especial que Antena 3 emitió en prime time.

Algo va a ocurrir con Jero... Y él no se lo imagina. Este jueves 1 de agosto, en @pasapalabraT5 a href="https://t.co/HQijuANLOR">pic.twitter.com/HQijuANLOR — Telecinco (@telecincoes) July 30, 2019

El participante mantiene un disputado duelo desde hace más de setenta tardes con Orestes, otro de los concursantes más carismáticos. El salmantino y el burgalés pelean diariamente por un bote de 766.000 euros que hasta ahora no han logrado conquistar, pero parece que este jueves va a vivir un cambio importante.