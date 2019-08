Nando Escribano (Cazamariposas) deja en evidencia a Rafa Mora y a su novia Macarena

La incorporación de Rafa Mora como presentador sustituto en Cazamariposas sigue trayendo de cabeza al ex tronista. Según el propio equipo ha denunciado en directo en el programa de este lunes, Rafa parece más preocupado en encontrar excusas que justifiquen su tremendo batacazo como conductor del programa de Divinity que por integrarse y aprender de los profesionales que lo rodean. Además, las incendiarias declaraciones de su novia Macarena contra los compañeros de Rafa han terminado por enfadar a Nando Escribano, presentador habitual del espacio.

"¡Ay, Macarena! Qué bien te vienen estas palabras. Se nos ha pedido que seamos los profesores de Rafa y lo hemos hecho hasta sin tener tiempo para ello porque hacemos dos programas en directo diarios", empezó diciendo el periodista a Macarena, que aseguró en Sálvame que tanto Nando como Germán "tienen envidia de su novio y temen que les pueda quitar el puesto".

"Le hemos tratado con mucho respeto. Yo, personalmente, ni ninguneo a nadie ni tampoco le lamo el culo a nadie. Por supuesto, no he tratado de menos a Rafa porque no tenga estudios, pero tampoco le voy a hacer la pelota porque venga de otro programa ni porque tenga más seguidores en redes. Todo ese tipo de cosas me dan exactamente igual", continuó diciendo con semblante serio mientras Rafa escuchaba atentamente desde otro punto del plató.

Escribano también quiso aclarar las acusaciones de Rafa Mora que justificó su bochornoso estreno argumentando que no le quisieron dar el guión a tiempo para prepararse bien lo que tenía que decir y que trataron de "hacerle de menos". "Cazapariposas es un programa difícil, es como ir a la guerra sin casco", fijo Nando.

Rafa Mora interrumpió a su compañero para intentar hacer la réplica: "¿Se puede hablar ya? Es que te estás explayando, te estás quedando a gusto. Macarena no trabaja en la tele, la llamaron y opinó desde la inexperiencia". Escribano volvió a la carga y recomendó a sus amigos y familiares que apoyen a Rafa Mora, le recomienden escuchar y aprender y no le hagan creer que todo el mundo está en su contra: "Lo que me diferencia de mucha gente es que no ninguneo a nadie", concluyó.