Ania Iglesias regresa a la televisión protagonizando un momento vergonzoso en 'Sálvame'

Sálvame homenajeó este jueves a los veranos marbellís de los años 80 y para ello organizó un programa especial en el que los colaboradores, la decoración y los estilismos recordaban a aquella época. Ania Iglesias, ex concursante de Gran Hermano 1, fue la encargada de transformar a los tertulianos en los personajes más recordados de aquella época. Un trabajo nada fácil, tal y como ella aseguró a Carlota Corredera, desvelando que la colaboradora que más problemas había puesto a la hora de elegir su estilismo había sido Lydia Lozano.

Según el testimonio de la modelo, tuvo que coser un vestido a la periodista a última hora siguiendo sus directrices y obviando sus propuestas. Es más, afirmó tener un audio en el que le dice que todo lo que propone es "una mierda". Una acusación que Lydia negó: "La falta de profesionalidad de Ania es tremenda, ahora dice que la he tratado mal ¡Qué fuerte!". Ania le respondió con un comentario "humillante" que provocó la furia y las lágrimas de Lydia: "No aceptas tu físico", le dijo. "¿Que no acepto mi físico dice? Ves como es mala, ves como no quería que entrase en el camerino. Dios mío yo sí que podría ser mala ahora y no lo voy a ser. Como precisamente Ania habla de eso...", contestó haciendo referencia a los trastornos alimenticios que la modelo sufrió hace unos años.

La colaboradora abandonó el plató y sus compañeras estallaron contra Ania: "Es mala baba lo de la talla 44, quieres meter la pullita de que ella tiene complejos", le recriminó Mila Ximénez. "Te doy la enhorabuena por el trabajo que has hecho, pero una cosa no quita la otra. Te han contratado para hacer la caracterización de los compañeros pero no siempre se puede acertar con todo el mundo pero no me ha gustado tu comentario sobre su físico", dijo Carlota Corredera.

Al verse acorralada, Ania rompió a llorar y se marchó a una de las salas de Telecinco aunque antes de abandonar el plató se dirigió a Lydia: "No creo que seas mala persona, pero estás jugando con la reputación de mi trabajo". Este viernes, el programa emitirá un vídeo en el que se demuestra los "problemas" que puso Lydia para elegir estilismo y la reacción de la estilista.