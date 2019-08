Las Azúcar Moreno ni olvidan ni perdonan. Muchas semanas han pasado desde que a mediados de mayo las dos hermanas abandonaron inesperadamente Supervivientes, que este año emitió una de sus más exitosa ediciones. Un adiós que les reportó no pocas críticas y, además, la enemistad con la cadena, que tuvo que atravesar un duro traspies en una de sus apuestas más ambiciosas.

Tanto es así que las Azúcar Moreno pasaron a la "lista negra" del grupo. El descontento fue tal que Jorge Javier Vázquez, a la llegada de Toñi y Encarna a Madrid, no dudó en recriminarles su falta de seriedad. Lo hizo en directo, ante todos los espectadores, dando tipo a todo tipo de especulaciones para vergüenza del dúo musical. Por detrás de todo, cuestiones contractuales y diversos incumplimientos de lo firmado por la pareja hicieron correr ríos de tinta digital al respecto.

Las Azúcar, sin embargo, se guardaron las palabras de Jorge Javier muy dentro. Y ahora, meses después, no dudan en arremeter contra el presentador, en quien han personalizado toda su ira. "Estamos muy recuperadas de lo que hemos vivido hace dos meses", dice Encarna Salazar en un vídeo mirando muy seria a cámara, mientras su hermana apoya sus palabras a su lado.

"Jorge Javier fue muy cruel en sus palabras, y creo que esa crueldad no va con lo que nosotras hemos hecho. Hemos hecho un reality pero no hemos matado o robado a nadie", continúa.

Toñi, por su parte, toma la palabra tras su hermana mayor y asegura que "en toda mi vida olvidaré los ojos de esa persona el odio que vi, la maldad que vi. Jorge, no se puede ser así porque el que la hace la paga. Tú vienes de abajo, tú has servido café y has sido un don nadie y nadie te hablaba así. Nos has hecho un daño moral tremendo", dice una humillada y amenazante Azúcar Moreno.

Semanas después, las heridas tras la despedida de Azúcar Moreno de Supervivientes siguen abiertas.