Fray Josepho

Nueve mujeres (anónimas todas menos una) han denunciado a la prensa progresista que Plácido Domingo las acosó sexualmente cuando eran jóvenes cantantes y bailarinas, hace treinta años. El linchamiento está servido. Ya no hacen falta jueces, abogados, procesos, pruebas ni nada. Pero, ojo, que la cosa se agrava. Resulta que la periodista Karmele Marchante (pese a que no canta ni baila, que se sepa) se acaba de sumar al coro de víctimas del tenor.

Te acusan de rijoso compulsivo,

de abusador falaz y deshonesto.

Te tachan de inmoral y, por supuesto,

de sátiro y baboso repulsivo.

De acosador infame, de lascivo,

de salidorro ruin y manifiesto.

Sí, Plácido, te imputan todo esto.

Y lo hacen, a mi juicio, sin motivo.

En fin, que el linchamiento no lo apruebo.

Y voy a decir más: me juego un huevo

a que eres inocente (o no culpable).

Pero una cosa, Plácido, me duele:

¿le tiraste los tejos a Karmele?

Porque eso sí sería imperdonable.