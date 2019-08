Salvajes críticas contra Samantha Vallejo-Nágera en las redes: "Eres una maltratadora y una idiota"

Samantha Vallejo-Nágera no se esperaba las críticas que recibiría en redes sociales a causa de su última publicación en Instagram. La chef y jurado de Masterchef compartió con sus seguidores un vídeo en que aparecía haciendo sentadillas con dos niños en los brazos, "a falta de pesas", escribió. Uno de los niños aparece llorando desconsolado, tal y como puede verse en la grabación.

La cocinera fue duramente cuestionada por sus seguidores que se mostraron sorprendidos e indignados: "¿Por que haces sufrir a un niño? Él no quiere, ¿no eres capaz de ver eso? He cambiado de opinión sobre ti", "maltratadora, ¿no ves sufrir a los niños? Coge piedras que pesen lo mismo" "cruiaturita llorando y por cojones... Todo por un vídeo para el Instagram. La gente se está volviendo loca" o "¿no ves que el niño lo pasa mal, idiota? Será que no tienes para pesas", son solo algunos de ellos.Incluso hay quienes se preguntan dónde está la ley de protección del menor, que prohíbe las publicaciones de este tipo de grabaciones.

Otros en cambio se han puesto de su lado y no han dudado en defender a Samantha y restar importancia al suceso: "No creo que haya que llegar al extremo de llamarla maltratadora, es más, pienso que no le está haciendo daño. Da la sensación que llora por otra cosa.. O igual es la percepción que me da porque me tocó un hijo muy llorón y le hacíamos estos movimientos hacia arriba y hacia abajo para calmarlo".