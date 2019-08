Laura Fa narra entre lágrimas su infierno: "Sufrí cáncer de tiroides"

Laura Fa ha sido una de las más criticas con la forma en la que Kiko Matamoros vendió a los medios la enfermedad que ha padecido y por la que fue intervenido hace unos días. Según las acusaciones de periodista se "exageró el diagnóstico de los médicos para vender mejor la exclusiva", un argumento que ya utilizó hace meses cuando Terelu Campos narró en el Deluxe su doble mastectomía.

Laura Fa reiteró este lunes que ella "solo hizo su trabajo" consultando la información con médicos aunque finalmente y ante las preguntas de sus compañeros terminó confesando entre lágrimas que padeció cáncer de tiroides cuando tenía 28 años. "Tuve un cáncer hace muchos años y cuando me lo detectaron solo pensaba en mis padres y ahora en mis hijos. Para mí es difícil porque sé que mi madre está viendo la tele".

"Hice mi trabajo de periodista y no creo que me sume para tener más o menos razón, no me escondo de nada y lo he contado alguna vez, tuve cáncer de tiroides hace muchos años. Eso no me suma, hice mi trabajo y hablé con quien tenía que hablar", aseguró. La colaboradora confirmó que ya se encuentra completamente recuperada aunque pasa revisiones todos los años. Un testimonio que ya contó en un libro sobre el cáncer en el que colaboró: "Siempre ves el cáncer como algo lejano y nunca crees que te pueda tocar (…) Crees que el tumor era una bomba de relojería que se podía disparar y crear metástasis en cualquier sitio", dice en el libro.

Aunque la intención de la catalana es arreglar las cosas con Matamoros, sigue manteniendo su postura: "Yo creo que no se ha inventado una enfermedad, pero sí que de todas las opciones que le dieron cogió la peor interesadamente. La enfermedad la tenía y medio condujo a que pensáramos eso". Apoyó su argumento recordando las últimas declaraciones de Marta López, novia de Matamoros, que al ser preguntada si alguna vez tuvo miedo por la enfermedad de su pareja confesó que no, pues los médicos siempre fueron optimistas.

Finalmente, Carlota habló en nombre de la dirección del programa de Telecinco y les pidió a ambos una reconciliación: "La intención es que esto se entierre y no se vuelva a hablar más. Espero que Kiko cambie de opinión y tengáis una conversación sin cámaras y hablar las cosas para que entre compañeros no acabemos demandándonos".