Gran hermano VIP 7 ya empieza a tomar forma y este martes confirma a su segundo concursante: 'El Cejas', que se une a la ya confirmada Mila Ximénez. La confirmación ha sido a través de Mtmad, canal audiovisual de Mediaset España en Internet. Este joven influencer es muy conocido entre el público joven gracias a su participación en Got Talent, programa de talentos presentado por Santi Millán, cantando su canción "El Dembow del Pimpin".

Durante su paso por el talent show, el concursante logró sacar de sus casillas al jurado, de hecho, al único que pareció hacerle gracia fue al presentador, que utilizó el ‘pase de oro’ para colarlo directamente en la semifinal, ante la mira atónita del jurado compuesto por Risco Mejide, Edurne, Eva Isanta y Paz Padilla.

El joven mallorquín llegó a vacilar a Risto Mejide, "¿Sabes qué estoy pensando? Que me pagan poco para hacer lo que hago. Yo tengo que aguantar a estos sujetos todos los días allí en Got Talent. Voy a pedir un aumento de sueldo", dijo el publicista. El joven aprovechó su repercusión en las redes sociales para referirse a la novia del presentador del Todo es mentira y caricaturizó su disgusto al ver que no valoró positivamente su intervención. "No te pongas tonto que te quito la novia, que iba a mi clase", dijo en su perfil de Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=So1w2Cua14k&t

https://www.youtube.com/watch?v=SNZrIH5LICg&t

Este martes 'El Cejas' ha compartido un vídeo en el que confirma su participación y advierte a sus seguidores con su singular sentido del humor: "Cuidadito, chavales. Que como no me apoyéis os lleváis dos placas. Quiero veros a todos apoyando a muerte al menda por las redes sociales, los teléfonos, los SMS, que os gastáis más en el chino de abajo por cuatro chuches".