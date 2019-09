El público estalla contra Belén Rodríguez: "Prepotente, impresentable, amargada"

No es ninguna novedad que Belén Rodríguez es una de las colaboradoras más controvertidas de Sálvame por su sinceridad y comentarios letales pero, en esta ocasión, una broma mal entendida le ha pasado factura con la audiencia. El revuelo se generó cuando la colaboradora contó que, antes de acudir a comer a un restaurante de Madrid, siempre le gusta pedir la misma mesa, pero si hay alguien sentado, "les hago levantarse". Algunos asumieron que la periodista se comportaba como una diva, y durante la sección de "El defensor de la audiencia" de Kiko Matamoros, Sálvame emitió las llamadas de espectadores enfadados y decepcionados con Belén.

"Quiero empezar diciéndole a los espectadores que lo que piense la gente de mí, en general, me importa una mierda", contestó para sorpresa de los colaboradores y el público. "Creo que has subido en este momento tu número de seguidores", respondió Matamoros con sarcasmo. "Yo lo pasé muy mal con las opiniones de la gente cuando comentaba Gran Hermano y realities, y decidí vacunarme. No me importa nada lo que puedan decir de mí, solo me importa la opinión de la gente que me quiere y a la que yo quiero", explicó. "¿Puedes escuchar a la gente? Porque a lo mejor estás equivocada...", le reprendió Paz Padilla.

"Lo que opine la gente que no tiene mesa en un restaurante porque no salen de su casa en todo el día...", continuó, aunque decidió cortar antes de volver a liarla. "Llevo yendo 14 años al mismo sitio y el dueño es muy amigo mío. Antes de ir, llamo y pregunto si tienen mi mesa, porque, si no, no como en otra mesa porque no me gusta. Es broma que yo levante a nadie de ningún sitio, eso era una exageración y pensaba que la gente tendría sentido del humor, pero ya he visto que no", sentenció.

Lejos de calmar los ánimos, el público entendió su explicación como una nueva provocación y volvió a criticarla tachándola de "prepotente", "impresentable" o "amargada", entre otras lindezas.

#chirinkiko Belén Ro diciendo que le importa una mierda lo que piensen de ella aquellos telespectadores que le dan de comer. Para rematar se burla de la gente que no "sale nunca" o una vez al mes, seguramente es porque no se lo pueden permitir. Una JOYA de colaboradora ud83eudd2e — Kacherou | Saavedrista | ud83dudc693dude80 (@LizzieKacherou) September 5, 2019

Lydia diciendo que a BelenRo le gusta provocar a la gente en redes para que la insulten y la otra diciendo que es verdad. NO PUEDO MAS — Cook (@Coooook_) September 5, 2019

Se nota que le importa un pito porque cada día es más insoportable prepotente soberbia borde amargada ... haciendo lo imposible para que opinemos mal de ella además poco aporta y...o aportas o apartas Belen Ro — guirila2.0 (@guirila2) September 5, 2019