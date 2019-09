Un antiguo tuit sobre Franco pone en apuros a María Isabel

Todos recuerdan a María Isabel por su éxito musical Antes muerta que sencilla, pero poco queda de aquella niña pizpireta que enamoró a toda España alzándose como ganadora de Eurovisión Junior. La artista regresó a la música convertida en una mujer con una imagen totalmente renovada y la canción Tu mirada. Con el paso de los años, la joven sigue teniendo una legión de seguidores que celebran sus nuevos éxitos, pero un tuit del pasado le valió el pasado fin de semana su primera gran polémica en redes sociales.

Algunos seguidores recuperaron un tuit de 2014 en el que la cantante comentó: "Si estubiera (sic) Franco probablemente España estaría mejor. En varios aspectos, en otros no, lógicamente". Ante el alboroto, María Isabel citó el tuit y denunció un hackeo. "Eso no lo he escrito yo. La cuenta esta se está haciendo pasar por mí. Denunciad porfi...", dijo refiriéndose a su propia cuenta.

Las bromas y los memes sobre "María Isabel facha" inundaron Twitter durante varias horas y la intérprete se vio obligada a dar explicaciones con otro tuit y un comunicado a través de un vídeo. "Soy de clase que obrera, qué coño voy a defender a Franco... ¡Madre mía!".

"Yo hace cinco años no sabía utilizar Twitter. Hace cinco años me hackearon la cuenta dos veces y por ese mismo motivo desaparecí de Twitter, no quería saber nada. Ahora estamos en 2019, estoy en Twitter, me encanta Twitter, cada día lo entiendo un poco más y también me ayudáis bastante", comenzó. "Soy de clase obrera, mi padre ha trabajado toda la vida en un astillero, o sea que no tiene sentido que yo hubiera puesto eso. No tengo que pedir perdón porque yo no lo he hecho (...) No fui yo, tengo mis ideales muy claros, quien me conoce lo sabe", explicó denunciando los insultos que recibió.