La nueva oportunidad de Antonio David para humillar a Rociíto... e iniciar la guerra con Alba Carrillo

Ni Mila Ximénez, ni Alba Carrillo, ni Adara Molinero. El fichaje estrella de Gran Hermano VIP 7 se llama Antonio David Flores. El programa se reservó la sorpresa para anunciar su participación nada más arrancar la gala (a pesar de las filtraciones). "Estoy muy emocionado. Es un honor inaugurar la casa de GH VIP 7. Solo vengo con una finalidad, que no es ganar, sino que la gente me conozca", dijo el exmarido de Rocío Carrasco cuando Jorge Javier Vázquez le dio la bienvenida.

El nuevo concursante explicó que tomó la decisión de entrar en el programa después de que la justicia le diera la razón en el largo y doloroso juicio por violencia de género que le enfrentó con Rociíto. "Me siento liberado porque he tenido muchos años presión mediática por un juicio injusto que afortunadamente ha salido bien. Lo más duro, la incertidumbre por saber qué decidía la Justicia y lo mal que lo ha pasado mi familia. Dejas de trabajar tres años y tienes una familia detrás", comenzó diciendo entre lágrimas. "Tengo una familia que es una digna familia, me han ayudado mucho. Mi mujer que tiene un negocio en Málaga con una ropa maravillosa", explicó cuando el presentador le preguntó por cómo se ha mantenido económicamente en los últimos años.

Pero esa no fue la única sorpresa. Su hija mayor Rocío será la persona encargada de defenderle en plató durante las galas a pesar de que siempre le ha tenido pavor a la televisión. "No estoy acostumbrada a este mundo, pero lo hice por Gloria y ahora lo tengo que hacer por él. Soy la persona que mejor le conoce". ¿Cómo es Antonio David según su hija? "Siempre se le ha visto como una persona dura. Tiene unos valores increíbles y es supersociable".

Guerra abierta contra Alba Carrillo

Con la entrada de Alba Carrillo a la casa llegaron los problemas. La modelo, muy amiga de Rocío Carrasco, no tardó en sacar las uñas nada más ver a Antonio David. "Encantado de conocerte". "Una pena que no pueda decir lo mismo", contestó ella cortante. A pesar de que nunca se han conocido ni visto en persona, Alba no puede evitar sentir cierto odio por el exmarido de su amiga.

"Vienes intoxicada por otra persona, me tienes inquina", reaccionó Flores, pero el motivo del enfado de la exmujer de Feliciano López era otro: "Esa persona no tiene nada que ver, yo no te soporto por lo que has dicho cuando yo estaba en la isla. Dijiste que iba a romper con mi pareja, y dijiste cosas muy feas de mi madre y de mi tía".

La tensión se podía cortar con un cuchillo y por si fuera poco, el programa emitió unas imágenes del vídeo de presentación en las que Alba aseguraba que ella "no dormiría tranquila haciéndole ese daño a la madre de mis hijos". "Duermo tranquilamente todas las noches. Yo no quiero tener ninguna guerra ya de inicio, pero parece que ella viene dispuesta a eso. No quiero ser cruel, pero duermo tranquilo porque tengo a mis tres hijos durmiendo en mi casa. No es necesario decir nada más", sentenció el visiblemente molesto.