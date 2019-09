Las cocinas de MasterChef Celebrity abrieron un año más sus puertas este miércoles en TVE para recibir a Tamara Falcó, Ana García Obregón, Marta Torné, Vicky Martín Berrocal, Juan Avellaneda, Yolanda Ramos, Elena Furiase, Ana Milán, Álex Adróver, Félix Gómez, ‘El Sevilla’, ‘Los Chunguitos’, Almudena Cid y José Miguel Antúnez que tuvieron que enfrentarse por primera vez a las valoraciones de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Este año, el vencedor obtendrá el preciado trofeo que le otorga como cuarto ganador de la versión con famosos así como un premio solidario de 75.000 euros que podrán donar a la ONG que elijan.

En la primer prueba, los concursantes se estrenaron cocinando un plato libre vegetariano, dulce o salado. Para demostrar que la cocina vegetariana puede ser apetitosa, sabrosa y creativa, contaron con el asesoramiento del chef Yotam Ottolenghi. Prueba en la que resultaron vencedores Ana Obregón y el estilista Juan Avellaneda que se convirtieron en capitanes de la prueba por equipo realizada en Girona. Un complicado reto en el que se enfrentaron en dos grupos y tuvieron que elaborar platos preparados por Jordi Cruz. Ana Obregón fue una de las protagonistas de la prueba debido a los continuos enfrentamientos con sus compañeros de equipo sobretodo con Vicky Martín Berrocal: "Ésta está perdida desde que nació. ¡Quítate de aquí!", le decía la diseñadora a su compañera en varias ocasiones. Finalmente ellos criticaron la actitud de la actriz, recriminando su nula implicación en la prueba, su desgana y su poco apoyo a la hora de defender al grupo. Su equipo perdió la prueba y pasaron a la prueba de eliminación.

El enfado de Ana Obregón

De vuelta al plató, los asistentes realizaron la cata de un tajine, elaborado con 35 ingredientes que tuvieron que identificar. Los dos que más productos fuesen capaces de reconocer se salvarían y se salvarían de la prueba de expulsión: Elena Furiase y Vicky Martín Berrocal fueron los afortunados. El resto, Ana Obregón, Almudena Cid, José Miguel Antúnez y Félix Gómez se enfrentaron a una segunda cata, esta vez a ciegas, de ingredientes variados que más tarde usarían para su plato. El plato de Ana Obregón, Atún a la cata a ciegas, no terminó de convencer a los jueces: "Está asqueroso", reconoció. "No escuchas, es un plato que da vergüenza", le recriminó Samatha debido al caso omiso que hizo de los consejos de los jueces durante el cocinado convirtiéndose así en la primera expulsada de la edición.

Su expulsión confirma los rumores que perseguían a la actriz durante los últimos días después de ser la única concursante ausente en la presentación del concurso en el Festival de Vitoria. Al parecer, la actriz no habría aceptado de buen grado su expulsión y habría decidido castigar a TVE sin su presencia en el festival. "Debuté fenomenal en la primera prueba y ahora la última. "No me voy triste, acepté este programa en un año muy complicado para mí. Tenía que haberme recuperado antes (...) Ha sido una experiencia muy breve pero esto no es lo mío. Me han hecho un favor", fueron sus últimas palabras antes de salir del plató.