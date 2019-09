El accidentado (y criticado) debut de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'

Cristina Pedroche se estrenó el jueves como colaboradora de El Hormiguero, un fichaje "estrella" con sección propia pero que resultó ser un fracaso rotundo, al menos en su primera día. En "Pedroche y Acción", la presentadora tiene que imitar escenas míticas de algunas de las películas más famosas del cine, en este caso, Misión Imposible.

Sujeta con arneses, la nueva colaboradora debía descolgarse del techo al estilo Tom Cruise en la película para comerse una enorme gelatina sin usar las manos. Sin embargo, la escena fue una desastre porque no estaba ensayada, algo que ella misma pidió: "Yo he pedido no saber nada, me gusta encontrarme las cosas de frente. He venido a jugar". Durante la prueba, Pedroche no paró de gritar y moverse. "¡Joder, Pablo, que es el primer día", le recriminó.

Entre tanto grito y aspaviento, lejos de entretener, Pedroche consiguió poner nerviosa a la audiencia y su sección no convenció a los espectadores. La colaboradora fue especialmente criticada en redes sociales, donde era imposible encontrar un solo comentario positivo.

Me parece ridícula esta sección con la pedroche de verdad #DaniRoviraEH — Lorena (@lorena_gmartin) September 12, 2019

la seccion de cristina pedroche en el hormiguero: literalmente lucirla mientras se le pegan sustos — Miguel (@cactusfurioso) September 12, 2019

Ha salido fatal.....

Pedroche no sabia nada....

Pablo no sabia nada.... El programa siempre de 10 y hoy 0 esta sección. — Antonio@nbadictive) September 12, 2019

#DaniRoviraEH la sección de la Pedroche es lo peor que he visto en mucho tiempo en El Hormiguero — Valiant Thor @Yeyogabe) September 12, 2019

#DaniRoviraEH que patética la Pedroche. Sobreactuado, no, lo siguiente. Y el pelota de Pablo Motos haciendo el imbecil con el pito — Lmga (@puessoyyoese) September 12, 2019

Si es para rellenar programa, podían haber dejado al perrete más tiempo. Qué cosa más triste de sección href="https://twitter.com/hashtag/DaniRoviraEH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DaniRoviraEH — Curro Pérez (@currrrrrrrrro) September 12, 2019

Primer y último día de la Pedroche en el hormiguero. Sección mojón! #DaniRoviraEH pic.twitter.com/gtZsBm7OLn — Gema (@GemaDonaire) September 12, 2019