Arguiñano carga contra Almas Veganas y las gallinas "violadas": "Sus padres no follaron mucho"

Karlos Arguiñano ha sido el último en sumarse a las críticas al santuario Almas Veganas, las mujeres que separaban "a las gallinas de los gallos porque no queríamos que las violaran". Lo hizo durante una entrevista de Cristina Pardo en su programa de La Sexta Liarla Pardo. La presentadora viajó al País Vasco y le preguntó al famoso cocinero su opinión sobre una de las polémicas del verano.

"A mí me da la risa... Estas son muy veganas. Lo que no saben es que para que haya huevos y para que los huevos fecunden, tienen que estar con gallos. No vas a hacer ahora pollos in vitro... Yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa", dijo divertido el popular chef. "A veces se ven personas... que te das cuenta de que sus padres no follaron con ganas", añadió Arguiñano levantando el aplauso y las risas en el plató, tal y como se puede ver en el vídeo.

"También dicen que comer huevos es financiar la esclavitud animal", apuntó Cristina Pardo. "Pues yo estoy esclavizando cantidad porque yo como huevos todos los días de mi vida y no lo voy a dejar aunque sea pecado. Huevos de mis gallinitas, que viven felizmente acompañadas de gallos". El cocinero explicó que cuando el gallo "ataca", "no dan besitos ni hacen manitas", explicó, ya que tiene su propio corral en casa.