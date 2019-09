Mila Ximénez pierde los papeles con Hugo tras mencionarle a Rodríguez Menéndez

No ha pasado ni una semana desde su estreno y la casa de Gran Hermano VIP está a punto de estallar. Los concursantes tienen muchas ganas de echarse cosas en cara y el búnker en el que pasan la horas no ayuda a la convivencia. De las numerosas peleas, la más grave hasta la fecha fue la protagonizada por Mila Ximénez y Hugo Castejón.

En una conversación en la que los habitantes de Guadalix hablaban de su vida personal, Irene Junquera le preguntó a Hugo por su historia con Miriam Saavedra. "Pues le manda a la mierda Miriam ella a él y ya está", respondió muy cortante la colaboradora de Sálvame. Él se mantuvo entero sin entrar en las provocaciones de Mila, hasta que la tensión les llevó al límite. "Hay una cosa que no puedo soportar de los tíos. Cuando te preguntan '¿has tenido algo que ver?' y dice él 'no, yo no hablo de esas cosas'", dijo Mila sobre la supuesta culpabilidad de Hugo en la ruptura de Miriam y Carlos Lozano.

"Si uno no quiere hablar nada de un tema, ¿por qué tiene que hablar? Es como si yo te pregunto por qué no has hablado de Rodríguez Menéndez", contestó Hugo. Esas palabras fueron un golpe bajo para Mila, que le dedicó todo tipo de improperios. "Tú eres un gilipollas y te voy a dar tres puntos, voy a intentar que salgas de esta puta casa ya. Sabía que eras un gilipollas y un hijo de la gran puta, pero me lo acabas de demostrar más. Eres un cerdo y eres un mierda de tío", se explayó Mila mientras los compañeros la sujetaban y trataban de tranquilizarla.

"Me da igual que se llame Mila Ximénez y sea una colaboradora estrella de Sálvame, aquí somos todos iguales y no le voy a consentir que me hable así", comentó Hugo tras los insultos. Ximénez se fue al jardín muy nerviosa y entró en el confesionario para desahogarse: "Mira que me lo dijeron, que mucho cuidado con este chico, que no cruzara con él ni una palabra. Si es que soy imbécil, no aprendo. Es que me conozco y el tío sabe dónde tocarme y voy a ir a por él otra vez. Está como loco, buscando bronca continuada", explicó.