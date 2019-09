El creador de 'OT' desvela que Risto Mejide fue despedido por sus comentarios "homófobos y sexistas"

A principios de año, Risto Mejide sentó en Chester a Jesús Vázquez para hablar de su polémica pelea y el posterior despido de Operación Triunfo en 2009. El presentador reconoció que "odiaba" el programa pero no tenía más remedio que hacerlo debido al contrato que mantenía con Telecinco. "Yo no quería porque odiaba el formato, y no tuve más remedio que hacerlo. Desde el principio me puse en guerra con Noemí y con los productores (...) Hasta el día de hoy estoy en conflicto irresoluble con ellos porque pensaron que podían inducir mi voto (...) Les dije que si me habían contratado a mí tendrían mis opiniones. Y ahí es donde se les descontroló el juguete", explicó en la entrevista.

El último en referirse al despido del que fuera miembro del jurado ha sido Toni Cruz, creador del formato original desde su estreno en TVE. En una entrevista concedida a Ecoteuve, Cruz reconoció que aquel encontronazo con Jesús Vázquez fue el detonante de su despido. "Tuvo un conflicto con Jesús y decidimos terminar. No puede ser que un jurado digas esas cosas, con comentarios homófobos, sexistas... no me gustaba nada. Yo creo que era para tener protagonismo", confesó.

Según Toni Cruz, Risto asegura a día de hoy que fue él quien le despidió, aunque lo niega. "No podía hacer eso porque era rostro de la cadena. Fue la cadena la que lo sacó. Yo casi no hablaba con él. Mainat les explicaba las cosas, porque era el encargado del jurado, pero yo estaba con otras cosas de la gala. OT no lo puede llevar uno solo, requiere varios directores. Pero se ha demostrado que era innecesario, los jurados siguen funcionando bien y no hace falta insultar ni malmeter", dijo muy crítico.