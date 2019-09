Rosa Belmonte

Que Verónica Castro se retire porque una señora haya dicho que se casó con ella hace años parece la trama de una telenovela más loca que La casa de las flores. Ya sabíamos, Manolo Caro lo confirmó en Vitoria que Verónica Castro no sale en la segunda temporada de La casa de las flores. Ni ella quería ni la historia de Virginia de la Mora iba más allá. "A ver, dime, ¿qué mierda vas a ver de esta mujer? ¿Qué más se te ocurre que pueda hacer?", dijo ella. Y también la escuchamos con Susana Giménez en el programa de la argentina en Telefé (pero en la casa de Acapulco de Vero). Le explicó que ella ya se iba de la casa en esa camioneta que le gustaba tanto (un Mercedes todoterreno). "¿Te la regalaron?". "Qué me van a regalar". Cuando se subieron en una tirolina con todos sus arneses Vero se quejó un poco ("me aprieta el chicharrón").

Pero lo que de verdad le ha apretado el chicharrón es que Yolanda Andrade, actriz y presentadora de 47 años (Vero tiene 66) haya revelado que se casó con ella en 2003 en Ámsterdam (una ceremonia sin valor). Parece que intimaron cuando Verónica Castro presentaba Gran Hermano y Yolanda era participante. Que qué se va a casar con ella, si no lo ha hecho ni con los padres de sus hijos… Y la otra que sí. Y Verónica que no puede con la agresión y el escarnio. "Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal. Quiero mi paz". Empezaría en el teatro porque en IMDB su primera actuación es de 1969 en la telenovela No creo en los hombres. Así que 50 años desde que empezó en la tele sí es una cifra redonda.

Esto ya es lo que faltaba para que le hicieran 'un Luis Miguel', una serie sobre su vida con más interés que las que vemos habitualmente. Por ejemplo, su relación con el Loco Valdés (el padre de su hijo y hermano de don Ramón de El chavo del 8). Elena Poniatowska le hizo una entrevista y descubrió en su casa osos blancos, tigres y dientes de marfil de elefantes. "Una amiga mía tuvo una mueblería en Insurgentes hace 40 años en la que vendía animales disecados que se pusieron de moda. 'Vero, te voy a meter a mis animales, porque me van a cerrar la tienda y no sé qué voy a hacer'. Entonces les di posada y no podría yo deshacerme de ellos".

De 1979 es Los ricos también lloran, aunque en España se emitiera en 1985. Y eso era parte de su encanto, que pareciera muy antigua, que fueran vestidos tan mal, que parecieran de otra galaxia (cosa que no pasa con La doña). Fue la primera telenovela que vimos. En casa decíamos cosas como "me voy a mi recámara". Luego ya seguimos con "buscar chamba" o ir a la "central camionera". La casa de las flores no será lo mismo sin ella. Ni la televisión. Si toda esta loquera es verdad.