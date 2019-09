La quinta temporada de Got Talent España ha llegado a Telecinco dispuesta a conquistar a la audiencia un año más gracias a sus espectaculares actuaciones donde los concursantes tendrán que demostrar que su talento merece ser premiado. Con Santi Millán como maestro de ceremonias y Edurne, Risto Mejide, Paz Padilla y Dani Martínez como jurado, la primera gala arrancó este martes líder de audiencias dejando grandes momentos de nervios, diversión e incluso lágrimas.

Chic acudió a la presentación de la nueva temporada del talent show de telecinco donde Edurne, Dani y Santi Millán nos contaron algunos de los secretos de esta edición y cómo vivieron el paso de Hugo, el concursante más pequeño que ha actuado en la historia de Got Talent, y las novedades más destacadas que vamos encontrar en la nueva tanda de programas. "Sabemos que tenemos un buen producto y grandes editores, pero las expectativas son traicioneras. Un buen producto no implica tener éxito. A pesar de la incertidumbre, la gente tiene buen criterio y nos eligió el martes", nos comentó Santi Millán sobre la buena acogida que tuvo el estreno del martes.

Edurne repite por quinto año consecutivo y sus compañeros la consideran la miembro del jurado más dura del concurso: "Aunque me sigue doliendo decirles que no a los concursantes, cada vez me cuesta menos porque tengo que ser fiel a mi misma. Son más de cuatro temporadas y al comienzo de esta dudé de que pudiese llegar alguien y sorprenderme. Pero te aseguro que lo han hecho. Bueno, ya visteis a Hugo en el primer programa. Este año lo que me noto es más sensible, me cuesta mucho más decirle que no a un niño que a un adulto".

Además del estreno de Got Talent, Edurne tiene pendiente el arranque de las grabaciones de Idol Kids, talent show musical con niños, donde compartirá programa con Carlos Jean e Isabel Pantoja: "Va a ser maravilloso, ¿has visto el lujo de compañeros? Estoy deseando empezar". De su primer encuentro con Isabel Pantoja, guarda muy buen recuerdo: "Nos hemos visto una vez, en una reunión para hablar del programa y fue encantadora. Había un muy buen ambiente y energía (…) Vamos a hacer un buen equipo, ella es una gran artista pero también es muy cercana. Creo que Isabel puede aportar muchas cosas al concurso, tiene una carrera envidiable y me da que va a emocionarse mucho con los niños".

Más reacia se mostró a la hora de hablar sobre su relación con David De Gea, con el que a pesar de la distancia, asegura estar mejor que nunca. La cantante parece haber olvidado la polémica que protagonizó junto el portero de Manchester United cuando tras perder con el Cardiff City fueron captados en vídeo por un aficionado: En las imágenes se ve al guardameta haciendo caso omiso a su pareja Edurne cuando ésta le esperaba con un regalo.

Tras el desplante, la cantante decidió atender a los seguidores del futbolista que también han sido ignorados por De Gea. "Llevamos muchos años separados y la distancia nunca ha sido un impedimento. Siempre le voy a apoyar a muerte mientras él sea feliz. Lo compaginamos pues como todas las parejas que están separadas, viajando todo lo que podemos para poder vernos. Todo son etapas y lo bueno es que ahora ambos estamos en uno de nuestros mejores momentos profesionales".