Nuria Martínez, obligada a abandonar 'GH VIP'

Los problemas de salud han llegado para quedarse en Gran Hermano VIP. La semana pasada, El Cejas se lesionó el brazo en la prueba de los chorizos a la parrilla, y ahora Nuria Martínez, la exuberante amiga especial de Omar Montes, se ha visto obligada a abandonar la casa por un problema médico.

En la noche del martes, nada más comenzar Límite 48 horas, Jorge Javier Vázquez informó al público de que la catalana debía ausentarse, aunque el resto de habitantes de la casa no parecía sorprendido ya que conocían las molestias de su compañera. Según explicó el presentador, la modelo se encontraba mal y dejó la casa de Guadalix para visitar un centro médico. "Nuria ha tenido que salir de la casa por una reacción alérgica", señaló el presentador. "Esperemos que se recupere".

En el transcurso de la gala, el presentador avisó de que el futuro de Nuria en el concurso está en el aire. "Nuria no va a volver esta noche. Os pido que le hagáis la maleta, pero estad tranquilos, todo esta bien".

Hasta el momento, el programa no ha dado más explicaciones ni novedades sobre el estado de salud de Nuria, que justo el martes publicó una nueva entrada en su blog en la que se acordó de Omar. "Ayer me encantó el tuit referente a lo de Omar: que si me iría con Omar o con Gianmarco. Jajaja me hizo mucha gracia, no me pensé ni un segundo que me iría con Omar. Ya lo sabe él, que para mí es tan importante... Que siempre me va a tener ahí sea como sea, sea cuando sea para mí él y su gente los adoro: Casares, Sequera, Salcedo, Óscar, tía Ángela, Chus, que echo de menos esas barbacoas", escribió la modelo.