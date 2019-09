Los insultos del club de fans de Lydia Lozano desatan una guerra en 'Sálvame'

Sálvame se hizo eco en la tarde del miércoles de unos polémicos tuits de varias cuentas del clubs de fans de Lydia Lozano que no han sentado bien a algunos de sus compañeros. En ellos, los usuarios detrás de esos perfiles no solo defienden a la colaboradora y se deshacen en elogios hacia ella, sino que se dedican a insultar a otros colaboradores, con especial inquina en Belén Rodríguez. Lydia aseguró que no tiene nada que ver con los comentarios que circulan desde hace días por las redes, pero algunos de esos ataques fueron retuiteados desde el club de fans oficial. "Mis clubs de fans son súper educados y me lo dice todo el mundo".

"Lo de Belén es de juzgado, qué tía más mala", "la maldad de Belén no tiene límites, es vomitiva esta mujer, aquí la única enferma es ella", "¿no pensáis decirle nada a esta tipeja?", escribieron algunos usuarios. Belén Rodríguez considera que Lydia tiene responsabilidad sobe sus clubs de fans y no dudó en echarle en cara que se desentendiese.

"Al final Lydia también es partícipe del delito y se convierte en otra delincuente", llegó a decir BelénRo, un golpe bajo que puso el plató patas arriba y que llevó a Lydia a salir corriendo entre lágrimas. Compañeros como Gema López y Belén Esteban le reprocharon su palabras y le pidieron que se tranquilizara.

Enseguida comenzó un enfrentamiento lleno de reproches entre ambas. "¡A mí no me puedes llamar delincuente! Si somos tan amigas, haberme llamado ayer por la tarde. ¡No voy a hablar con alguien que me llama delincuente públicamente!". Al final, Belén terminó disculpándose y añadió: "Tu club de fans está cometiendo un delito, y si tú no condenas eso...".