'Gran Hermano' comete su error más grave con Hugo Castejón

Dolido por la traición de Dinio y mostrando una faceta más vulnerable (una vez vistas las orejas al lobo) Hugo Castejón salió de la casa tras ver cómo el porcentaje inicial de votos (49,2% y 50,8%) se invertía y se producía el tan temido sorpasso.

Castejón, el malo de la edición, el más odiado de este nuevo Gran Hermano VIP, se olía con esos porcentajes que su rival Noemí se podía quedar y él no. Su solución fue crear conflicto arremetiendo contra su amigo Dinio, a quien acusó de deslealtad en el concurso. No fue el único desplante al ex de Marta Sánchez, que exigió que Mila Ximénez le pidiera perdón (ella, naturalmente, se negó en rotundo a hacerlo) mientras Alba Carrillo se manifestaba de manera clara: "Que se vaya Hugo. Es urgente".

En realidad, era la demostración evidente de que sin el hiperactivo Hugo el concurso se quedaría sin su hilo conductor y uno de sus principales activos. El cantante y empresario ha sido de los que más guerra han dado dentro de Guadalix y eso repercute en el interés de la audiencia. Los demás, tal y como se suele definir a los concursantes sosos de GH, muebles caros.

‘Si se va Hugo van a fluir el resto de tramas’ El resto de tramas: #GHVIPGala4 pic.twitter.com/xelOCDBVX5 — Carmen. (@carmencu13) September 26, 2019

Mientras todo esto se fraguaba, naturalmente hubo guerra. Con Noemí hubo discusión por la agresión de las uvas antes del cierre de teléfonos, con la Gipsy King llamando "guarro" y "endemoniado" en repetidas ocasiones a Castejón. "Noemí se inventó que metí el dedo en la Nocilla y que el pan de Anabel me lo comí yo", denunció él, mucho menos agresivo que en otras ocasiones y limitándose a defenderse de las agresiones verbales de su compañera.

Pero lo más doloroso para Hugo fue la que mantuvo previamente con su amigo Dinio."Me he metido en todas las movidas por ti y eso es fortísimo", dijo un decepcionado cubano a Hugo cuando éste, preguntado por la lealtad de su amigo, dio su opinión sin ningún tipo de cortapisas. Con el corazón roto, Dinio apenas supo qué responder, como defenderse.

La causa, los directos. Pese a sus polémicas y su gran actividad en la casa, los directos fueron la causa de que el espectador que finalmente vota se distanciase del cantante. Todo cambió por tanto a partir del martes, con Hugo pasando de la salvación a la condena. No falta quien asegura que quien se ha condenado realmente es el reality, que se queda sin su concursante más activo en mucho tiempo.