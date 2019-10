Telecinco tendrá que dejar de emitir 'Pasapalabra' "inmediatamente"

Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión española desde hace más de 10 años, podría tener las horas contadas. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el contrato suscrito con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa que emite Telecinco y tendrá que cesar "inmediatamente" la emisión del programa que presenta Christian Gálvez.

La Audiencia Provincial acordó condenar a Telecinco a "cesar inmediatamente" la emisión del formato, quedando además prohibido "reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa Pasapalabra, así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa Pasapalabra o que tenga la denominación Pasapalabra".

El litigio comenzó en 2014, cuando el Juzgado de lo Mercantil de Madrid tras la denuncia de los británicos condenó a Mediaset a cancelar el programa y le impuso una multa de 1,5 millones de euros. Tras la correspondiente apelación, la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba el fallo desfavorable para Mediaset que, sin embargo, no tendría efecto hasta que no se pronunciara el Tribunal Supremo. La demanda se produjo a raíz de que Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, rescindiera el contrato que existía con ITV alegando que muchas de las partes más importantes del programa no eran propiedad de la productora.

Telecinco seguirá emitiendo Pasapalabra, a la espera de recibir la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el contrato suscrito con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa, han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.

"En relación a las informaciones sobre Pasapalabra, vamos a esperar a recibir la sentencia", ha explicado, por otro lado, el grupo de comunicación en un comentario publicado este martes 1 de octubre en la red social Twitter.