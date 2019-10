La sentencia de Tribunal Supremo que obligó a Mediaset a cesar la emisión de Pasapalabra ha supuesto un mazazo para Telecinco, pero la cadena de Paolo Vasile buscó una solución inmediata para la franja horaria que transcurre entre Sálvame Naranja y el Informativo presentado por Pedro Piqueras. La decisión –de momento temporal– es emitir una hora más de programa bajo el nombre Sálvame Banana de 20:00 a 21:10 horas, y con calificación "no apto para menores de 16 años". En total, cinco horas de Sálvame para las tardes de lunes a viernes.

En su primera entrega, la edición Banana anunció a bombo y platillo que algo muy importante estaba a punto de ocurrir. Ese acontecimiento no fue otra cosa que la visita sorpresa de Kiko Hernández a la casa de Guadalix de la Sierra para hacer un alegato en defensa de su amiga y compañera Mila Ximénez, que se encuentra concursando en GH VIP.

Un reencuentro emotivo

Con la inesperada visita de Kiko hemos visto a Mila perder la compostura. Se ha echado a llorar, paralizada, y se han fundido en un largo abrazo. El cronómetro jugaba en su contra, ya que solo les dieron cinco minutos de tiempo para pasarlo juntos.

"Me quiero ir", dijo una afectada Mila Ximénez, una idea que Kiko Hernández trató de cortar de raíz asegurando que "estás haciendo un pedazo de concurso, si no, no vendría, pero te tienes que tranquilizar, que no te busquen". "Esa es la Mila finalista que va a llegar muy lejos, estás haciendo un concurso de diez y lo he hablado con gente muy cercana a ti, están todos muy orgullosos", dijo Kiko para animar a su amiga.

Especulaciones sobre el nombre

El nuevo nombre propuesto para la edición más tardía del programa ha despertado todo tipo de especulaciones. Las denominaciones Limón y Naranja nacieron en 2014 para diferenciar las dos partes con contenidos más suaves y otros más adultos, siempre teniendo especial cuidado con el lenguaje.

Con Banana muchos se preguntan si el programa hace referencia a una sanción millonaria que recibió en 2018 por parte de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) por contenidos inadecuados. La multa se dividió en dos expedientes. En uno de ellos, la entidad consideró inadecuado que se mostrara cómo Chelo García Cortés se comía un plátano de forma obscena en plató. Entonces, hasta Jorge Javier Vázquez llegó a preguntarse si "esto se puede emitir en horario infantil".

"Sobre las 18:34, según la hora sobreimpresa en las grabaciones del programa, se emite un montaje de una colaborada en la pantalla gigante que se sitúa en el plató. El montaje consiste en reproducir varias imágenes de ella comiendo un plátano, lo que hace el efecto de parecer que se lo está metiendo y sacando de la boca. Las imágenes se acompañan de sonidos que imitan una succión y gemidos de mujer", explicó la CNMC en su nota de prensa. La multa ascendió a 207.302 euros. Por la hora de emisión y la referencia, se podría interpretar que el nombre no es casualidad.

La audiencia responde

La audiencia respondió como esperaba Telecinco, conservando la fuerza de Sálvame Limón (13%) y Sálvame Naranja (19,6%) con un 19% de audiencia pendiente de los avatares de sus colaboradores. El espacio superó también el 17,9% obtenido por Pasapalabra en su última (y también exitosa) edición. El informativo de Pedro Piqueras, sin embargo, sí vio cómo su audiencia se resentía por el estreno del nuevo espacio.