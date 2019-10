El público de 'GH VIP' estalla contra la agresiva campaña para salvar a Mila Ximénez

- Dinio junto a Adara es el alma de la casa.

- No a la manipulación de Salvame

- No más favoritismo

- No más sorpassos ni tongos

- Más respeto a los concursantes, espectadores y sus familias

- Con los amantes de GH no se juega

- Fuera Salvame de GH

- Dinio se queda #YoSoyDinio